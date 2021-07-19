Это связано с новым Порядком определения технической возможности разделения/объединения объектов недвижимости, который разработан Министерством развития общин и территорий Украины. Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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Что может измениться

По словам Юрия Питы, в Украине могут появиться квартиры-трансформеры. Они будут создаваться вследствие, например, разделения однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров на две смарт-квартиры по 20 "квадратов".

Эксперт уточнил, что такое явление может повлиять на планы застройщиков.

В Украине заговорили о квартирах-трансформерах / Фото 24 канал

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Что со спросом

Юрий Пита добавил, что строительные компании могут сами предлагать подобный тип жилья. Однако, скорее всего, это будет точечно. Например, в тех жилых комплексах или районах, где пользуется спросом малогабаритное жилье.

В то же время эксперт добавил, что популярность смарт-квартир площадью менее 26 квадратных метров, уже в прошлом.

По словам эксперта, планы застройщиков могут измениться / Фото 24 канал