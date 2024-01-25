В каких трех городах Украины самые дешевые цены на аренду квартир

В целом стоимость аренды жилья в Украине выросла в среднем на 16% в течение 2023 года. Активно цены повышали владельцы квартир западных городов, в других регионах цены были значительно ниже.

Самые низкие цены Госстат ожидаемо зафиксировал в прифронтовых городах. Там можно снять квартиру не только за умеренную цену, а даже за копейки.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Три города с самой дешевой арендной стоимостью в Украине

Николаев. Хотя этот город входит в тройку с самой дешевой арендой, прошлый год на рынке выдался довольно динамичным. Местные риэлторы говорят, что цены на аренду выросли почти вдвое.

Если летом можно было арендовать однокомнатную за 1,5 тысячи гривен, то уже с осени однокомнатные квартиры сдавали за 4,5 тысячи гривен, двухкомнатные – от 6 тысяч гривен, а трехкомнатные – от 8 тысяч гривен. Сейчас эти цены держатся,

– говорит местный риелтор Евгения.

Чаще всего в Николаеве ищут жилье переселенцы из Херсона и области. Часто интересуются арендой полицейские и семьи военных.

Сумы. В этом городе цены на недвижимость всегда были одними из самых низких в Украине, что связано с войной и географическим расположением области (близостью к границе с врагом). Однако в течение 2023 года цены на аренду существенно выросли, говорят местные риэлторы.

Все, конечно, зависит от локации, состояния и наполнения. Например, в отдаленных районах, например Химик, однокомнатку с изношенным ремонтом в старом доме можно снять за 1 тысячу гривен плюс коммуналка. Но на 9 Микрорайоне в новостройке более дешевой цены чем 7 тысяч гривен не найти,

– рассказал местный риелтор Виктор Русанов.

За двухкомнатную квартиру в Сумах надо будет заплатить от 8 до 20 тысяч гривен, за трехкомнатную – от 10 тысяч, но если она в хорошем состоянии, то от 20-ти.

Херсон. Ситуацию на рынке недвижимости местные риелторы оценивают, как крайне плохую. Многие люди уехали и мало кто из них сдает квартиры. Ведь, во-первых, им сейчас тяжело об этом думать, а во-вторых, стоимость очень низкая.

Сдавать за бесценок с ремонтом, техникой никто не хочет, а дорого – не получается. Работы в городе нет, доходы у людей низкие, а потому снимать за большие суммы мало кто может себе позволить,

– говорит местный риелтор Руслан.

Квартиры в Херсоне можно снять за 1 – 1,5 тысячи гривен, но в основном в старом жилом фонде, где нет ни нормального ремонта, ни мебели. В более комфортном сегменте жилье сдают за 2 – 3 тысячи гривен в месяц. Квартиры с качественным современным ремонтом стоят 5 – 6 тысяч в месяц. Обычно их арендуют те, кто приезжает в командировку, но это все равно редкие случаи.