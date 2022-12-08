Квартиры во Львове дешевеют, а киевские – растут в цене: сколько стоит "первичка" по Украине

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в киевских новостройках повысилась почти до 46 500 гривен за квадратный метр. "Первичка" во Львовской области на протяжении осени просела в цене.

Об этом свидетельствуют данные портала DOM.RIA. За сколько сегодня можно приобрести квартиру в разных регионах Украины – рассказываем дальше.

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Где больше всего возросла стоимость однокомнатных квартир в новостройках

Самые дорогие квадратные метры в новостройках предлагает Киев. На ноябрь средняя цена "квадрата" в однокомнатной квартире столицы составляла 46 425 гривен. Это на 2,57% выше, чем в октябре 2022 года. За ним следует Закарпатье с ценником 39 246 гривен за квадратный метр. Согласно данным портала цены здесь продолжают расти и по сравнению с октябрем стоимость увеличилась на 5,1%.

На третьем месте – Днепропетровская область – 36 530 гривен за квадратный метр. При этом по сравнению с октябрем цена снизилась на 2,3%.

В целом больше всего квартиры подорожали в:

Сумской (+8,7%),

(+8,7%), Хмельницкой (+5,7%),

(+5,7%), Черниговской (+5,6%),

(+5,6%), Закарпатской (+5,1%) областях.



Как изменились цены на первичном рынке жилья в ноябре / Инфографика DOM.RIA

Где наблюдается снижение цен

Самыми безумными темпами цены на новостройки снижаются в Харьковской области. За месяц стоимость упала на 13,3%. Пока квадратный метр в среднем стоит 34 518 гривен. Львовская область продемонстрировала падение цены на 2,4%. Квадратный метр здесь обойдется в 34 309 гривен.

В каких регионах предлагают самые дешевые квартиры

Интересно, что, несмотря на подорожание стоимости, самую дешевую недвижимость до сих пор предлагают в Сумской области. Квадратный метр в среднем стоит здесь 17 739 гривен.

На втором месте – Житомирская область с ценником 20 645 гривен за квадратный метр.

В топ самых дешевых регионов Украины для покупки жилья вошли также Тернопольская и Черниговская области, где квадратный метр в новостройке стоит в среднем 21 626 и 21 725 гривен соответственно.