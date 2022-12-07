Об этом свидетельствуют данные аналитиков DOM.RIA. Кроме того, по их данным, уменьшилось количество предложений на рынке. Какая ситуация с арендой сейчас – дальше.

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В каких городах Украины больше всего просела стоимость аренды

Как отмечают аналитики, в Киевской области однокомнатную квартиру в ноябре можно было арендовать в среднем за 7 515 гривен, что на 46,6% меньше, чем в октябре. В Киеве цены упали на 16,7% – до 19 772 гривен.

Существенное падение цены также зафиксировано в Волынской и Полтавской областях, где арендовать однокомнатное жилье предлагают за 6 690 и 10 492 гривны соответственно.

При этом самая низкая стоимость аренды на конец ноября фиксируется в Черниговской области – 2 411 гривен, что на 33,8% меньше, чем в октябре.

Не отстают Сумская и Николаевская области с ценником в 3 372 и 3 709 гривен соответственно. Стоимость аренды остается низкой также в освобожденном Херсоне – 3 871 гривна в месяц.



За сколько можно арендовать однокомнатную квартиру в разных регионах Украины / Инфографика DOM.RIA

Рост средних цен на аренду зафиксирован только в Житомирской области – до 6 451 гривны за однокомнатную квартиру.

Что происходит с предложением

Количество предложений также существенно сократилось. К примеру, в Ивано-Франковской области стало на 37,9% объявлений меньше, чем в летний период. В Волынской области рынок упал на 51%, а в Херсонской – на 78%.

В то же время, рост количества вариантов для долгосрочной аренды наблюдается в Кировоградской, Полтавской, Донецкой областях и в целом на востоке и частично в центре страны. Однако в Киеве количество свободных квартир сократилось почти на 11%, в области – на 30%.



Как изменилось количество предложений на рынке аренды Украины / Инфографика DOM.RIA