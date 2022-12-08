Про це свідчать дані порталу DOM.RIA. За скільки сьогодні можна придбати квартиру у різних регіонах Україні – розповідаємо далі.

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Де найбільше зросла вартість однокімнатних квартир у новобудовах

Найдорожчі квадратні метри у новобудовах пропонує Київ. Станом на листопад середня ціна "квадрата" в однокімнатній квартирі столиці становила 46 425 гривень. Це на 2,57% вище, ніж у жовтні 2022 року. За ним їде Закарпаття із цінником 39 246 гривень за квадратний метр. Згідно із даними порталу цін тут продовжують зростати й проти жовтня вартість збільшилася на 5,1%.

На третьому місці – Дніпропетровська область – 36 530 гривень за квадратний метр. При цьому у порівнянні із жовтнем ціна знизилася на 2,3%.

Загалом найбільше квартири подорожчали у:

Сумській (+8,7%),

(+8,7%), Хмельницькій (+5,7%),

(+5,7%), Чернігівській (+5,6%),

(+5,6%), Закарпатській (+5,1%) областях.



Як змінилися ціни на первинному ринку житла у листопаді / Інфографіка DOM.RIA

Де спостерігається зниження цін

Найшаленішими темпами ціни на новобудови знижуються у Харківській області. За місяць вартість впала на 13,3%. Наразі квадратний метр в середньому коштує 34 518 гривень. Львівщина продемонструвала падіння ціни на 2,4%. Квадратний метр тут обійдеться у 34 309 гривень.

В яких регіонах пропонують найдешевші квартири

Цікаво, що попри подорожчання вартості, найдешевшу нерухомість досі пропонують у Сумській області. Квадратний метр у середньому коштує тут 17 739 гривень.

На другому місці – Житомирська область із цінником 20 645 гривень за квадратний метр.

У топ найдешевших регіонів України для купівлі житла увійшли також Тернопільська та Чернігівська області, де квадратний метр у новобудові коштує у середньому 21 626 та 21 725 гривень відповідно.