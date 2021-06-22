Однако и города-миллионники не могут похвастаться доступными ценами на жилую недвижимость. Где самые высокие цены на жилье – читайте далее.
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Сколько стоит квартира в Киеве
Жилье в столице является лидером по стоимости в Украине. По словам экспертов, квартиры в построенных новостройках Киева обходятся на 20 – 60 тысяч долларов (545 тысяч гривен – 1,63 миллиона гривен) дороже, чем в других крупных городах страны.
В Киеве самая дорогая недвижимость в стране / Фото Pixabay
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Цены на жилье в городах-миллионниках
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Львов
На втором месте по дороговизне жилья разместился Львов. Однушку в 2020 году можно было приобрести за 34 – 48 тысяч долларов (926 тысяч гривен – 1,3 миллиона гривен) в зависимости от готовности дома. Двухкомнатные квартиры предлагали от 45,5 тысячи долларов (1,2 миллиона гривен) в старых домах до 65 тысяч долларов (1,8 миллиона гривен) в новостройках, трешки – от 59 тысяч долларов (1,6 миллиона гривен) до 85 тысяч долларов (2,3 миллиона гривен) соответственно.
Жилье во Львове пользуется популярностью / Фото Pixabay
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Одесса
Однокомнатную квартиру в Одессе можно купить по цене от 29 тысяч долларов (790 тысяч гривен) до 39 тысяч долларов (1 миллион гривен), двухкомнатные – от 41 тысячи долларов (1,1 миллиона гривен) до 62 тысяч долларов (1,7 миллиона гривен), трехкомнатные – от 52 тысяч долларов (1,4 миллиона гривен) в старом фонде до 99 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен) в новом построенном доме.
Одесса заняла третье место по ценам на жилье в Украине / Фото Pixabay
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Днепр
Однокомнатные квартиры в Днепре в 2020 году предлагали по 27 тысяч долларов (736 тысяч гривен) в старых домах и по 45 тысяч долларов (1,2 миллиона гривен) в новом сданном доме. Двушки были доступны по цене от 35 тысяч долларов (953 тысяч гривен) до 61 тысячи долларов (1,7 миллиона гривен), трехкомнатные – от 44 тысяч долларов (1,2 миллиона гривен) до 85 тысяч долларов (2,3 миллиона гривен).
Квартиру в Днепре можно купить от 27 тысяч долларов / Фото Pixabay
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Харьков
Однокомнатную квартиру в Харькове в старом доме или в новом на этапе котлована можно купить за 26 тысяч долларов (708 тысяч гривен), двухкомнатную – за 41,5 тысячи долларов (1,1 миллиона гривен), трехкомнатную – от 44,5 тысячи долларов (1,2 миллиона гривен) до 75,6 тысячи долларов (2 миллиона гривен).
Специалисты отметили, что трехкомнатная квартира в старом жилом фонде Харькова обходится дешевле, чем однушка в столице. При этом вместо однокомнатной квартиры в Киеве можно купить четыре однушки в новостройках Одессы.