Как и где удачно расположить телевизор в интерьере: крутые идеи

Телевизор стал неотъемлемым элементом в интерьере квартир и домов. И если в спальнях его используют реже, то в гостиных и кухнях – довольно часто.

Важно, чтобы телевизор не выбивался из интерьера, а наоборот стал его частью. Что для этого нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Где разместить телевизор

Гостиная

В этой комнате принято собираться семьей. Телевизор можно разместить на тумбе у стены или в нише шкафа. При этом расстояние к экрану должно составлять не менее 1,5 метра, а от пола – от метра. Плазма должна располагаться на уровне глаз.

Спальня

Не нужно ставить телевизор экраном к окну, иначе солнечный свет будет отражаться и создавать блики.

Идеальный вариант, по словам дизайнера интерьера, – телевизор, размещенный высоко напротив кровати. Это позволит телу находиться в расслабленном состоянии и не напрягаться во время просмотра.

Расстояние до экрана должно составлять не менее 1,5 метра / Фото из инстаграма Виктории Файнблат

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Кухня

на стене из гипсокартона нельзя вешать ничего тяжелее 30 килограмм.

Главное – подобрать для него безопасное место от плиты и мойки. Иначе жир и вода могут вывести его из строя. Также нельзя его ставить на холодильник. Вибрации плохо сказываются на приборе,

– уточнила Виктория Файнблат.

По ее словам, самый удачный вариант – установить телевизор на стене в нише (если позволяет планировка). Для этого можно использовать кронштейны. Не забывайте, что расстояние до экрана должно составлять не менее полутора метров.

Текст публикации Виктории Файнблат:

Телевизор – не только источник информации, но и элемент интерьера. Но как вписать его в общую стилистику вашего жилища?

В гостиной:

Идеально, чтобы он был установлен на тумбе у стены или в нише шкафа, то для комфортного просмотра сделайте места для сидения в форме полукруга.

Расстояние до экрана должно быть не меньше 1,5 метра. А от пола оно может быть примерно около метра и выше. Главное, чтобы на уровне глаз.

Не стоит располагать телевизор экраном к окну. Иначе вы ничего не сможете увидеть, так как солнечный свет будет отражаться и создавать блики. Если, наоборот, поставить от окна, на тумбе, тогда зрение не нужно будет сильно напрягать.

Желательно, чтобы задний фон в углу (шторы, обои) был темного однотонного цвета. Это улучшит видимость.

Телевизор в спальне. В идеальном варианте – установите телевизор высоко напротив кровати. Тогда тело не будет уставать, а шея будет расслабленной. Выберете жесткую подушку для просмотра любимых передач и фильмов.

Важно учесть тот факт, на стене из гипсокартона больше 30 килограмм вешать ничего нельзя. Так что если вы хотите приобрести большой телевизор, подумайте заранее, где его разместить. В случае, когда стена сделана из блоков или кирпича, можно использовать кронштейны.

На кухне. Главное – подобрать для него безопасное место от плиты и мойки. Иначе жир и вода могут вывести его из строя. Также нельзя его ставить на холодильник. Вибрации плохо сказываются на приборе.

Самым удачным решением на кухне считается установка телевизора на стене в нише (если позволяет планировка). Но чаще всего для этого прибора используют кронштейны, которые крепят на стене. Опять же не забывайте, что напротив окна экран будет давать блики.

Соблюдайте расстояние не меньше полутора метров. Рекомендуется также его располагать на уровне глаз. А так как обычно на кухне хозяйке больше стоят за рабочим столом, то и телевизор размещайте выше с учетом этого.