Важливо, щоб телевізор не вибивався з інтер'єру, а навпаки став його частиною. Що для цього потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Де розмістити телевізор

Вітальня

У цій кімнаті заведено збиратися родиною. Телевізор можна встановлювати на тумбі біля стіни або в ніші шафи. При цьому відстань до екрана має становити не менш ніж 1,5 метра, а від підлоги – від метра. Плазма повинна розташовуватися на рівні очей.

Зверніть увагу! Не потрібно ставити телевізор екраном до вікна, інакше сонячне світло буде відбиватися і створювати відблиски.

Спальня

Ідеальний варіант, за словами дизайнерки інтер'єру, – телевізор, розміщений високо навпроти ліжка. Це дозволить тілу перебувати в розслабленому стані й не напружуватися під час перегляду.

Відстань до екрана має становити не менш ніж 1,5 метра / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат

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Важливий нюанс: на стіні з гіпсокартону не можна вішати нічого важчого 30 кілограмів.

Кухня

Головне – підібрати для нього безпечне місце від плити та мийки. Інакше жир і вода можуть вивести його з ладу. Також не можна його ставити на холодильник. Вібрації погано позначаються на приладі,

– уточнила Вікторія Файнблат.

За її словами, найбільш вдалий варіант – встановити телевізор на стіні в ніші (якщо дозволяє планування). Для цього можна використовувати кронштейни. Не забувайте, що відстань до екрана має становити не менш ніж півтора метра.

Текст публікації Вікторії Файнблат:

Телевізор – не тільки джерело інформації, але й елемент інтер'єру. Але як вписати його в загальну стилістику вашого житла?

У вітальні:

Ідеально, щоб він був встановлений на тумбі біля стіни або в ніші шафи. Для комфортного перегляду зробіть місця для сидіння у формі півкола.

Відстань до екрана має бути не менш ніж 1,5 метра. А від підлоги воно може бути приблизно близько метра і вище. Головне, щоб на рівні очей.

Не варто розташовувати телевізор екраном до вікна. Інакше ви нічого не зможете побачити, оскільки сонячне світло буде відбиватися і створювати відблиски. Якщо, навпаки, поставити від вікна, на тумбі, тоді зір не потрібно буде сильно напружувати.

Бажано, щоб задній фон у кутку (штори, шпалери) був темного однотонного кольору. Це поліпшить видимість.

Телевізор у спальні. В ідеальному варіанті – встановіть телевізор високо навпроти ліжка. Тоді тіло не буде втомлюватися, а шия буде розслабленою. Виберіть жорстку подушку для перегляду улюблених передач і фільмів.

Важливо врахувати той факт, на стіні з гіпсокартону нічого понад 30 кілограмів вішати не можна. Тому якщо ви хочете придбати великий телевізор, подумайте заздалегідь, де його розмістити. У разі, коли стіна зроблена з блоків або цегли, можна використовувати кронштейни.

На кухні. Головне – підібрати для нього безпечне місце від плити й мийки. Інакше жир і вода можуть вивести його з ладу. Також не можна його ставити на холодильник. Вібрації погано позначаються на приладі.

Найвдалішим рішенням на кухні вважається установка телевізора на стіні в ніші (якщо дозволяє планування). Але найчастіше для цього приладу використовують кронштейни, які кріплять на стіні. Знову ж таки не забувайте, що навпроти вікна екран буде давати відблиски.

Дотримуйтеся відстані не менш ніж півтора метра. Рекомендується також його розташовувати на рівні очей. А оскільки зазвичай на кухні господині більше стоять за робочим столом, то і телевізор розміщуйте вище з урахуванням цього.