На самом деле британская корона владеет солидным портфелем недвижимости. По данным СМИ, в их распоряжении есть не менее 30 дворцов. В то же время, королева Елизавета II имела резиденцию практически на все случаи жизни. Так, Балморал считался летним дворцом, а в Сандрингем королевская семья съезжалась на Рождество, пишет 24 канал.

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Некоторые имения пришли к королеве с титулом, другие – она получила в наследство. Впрочем, каждый из них сыграл важную роль в ее жизни и может многое рассказать о прошлом легендарной королевы.

Букингемский дворец



Букингемский дворец / Фото Unsplash

Официальная лондонская резиденция британских монархов находится в городе Вестминстер. Первоначально Букингемский дворец был построен для герцога Букингемского в 1703 году.

В 1762 году здание приобрёл король Георгом III, чтобы обустроить здесь частную резиденцию. Следующие 75 лет архитекторы Джон Нэш и Эдвард Блор пристроили в центральный корпус дворца еще три флигеля. А уже в 1837 году здание было объявлено главной резиденцией британской короны.

Всего во дворце 775 комнат, в том числе 19 парадных комнат, 52 королевские и гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 кабинета и 78 ванных комнат. Также здесь хранят мировые произведения искусства, которые можно посмотреть с 22 июля по 2 октября 2022 года, когда дворец открывает свои двери для туристов.

Виндзорский замок

Виндзорский замок / Фото Unsplash

Это один из самых старых замков короны. Считается, что его основали еще в эпоху короля Генриха I. По подсчетам историков за 9 веков замок претерпел серьезные трансформации. До наших дней сохранились апартаменты, созданные во времена Георга IV, а также несколько роскошных залов, созданных при Карле II.

Основной достопримечательностью Виндзорского замка является Кукольный дом королевы Мэри. Почти три года над ним работал архитектор Эдвард Лютиенс и более 150 художников, воссоздавших миниатюрные детали королевской резиденции.

Будучи несовершеннолетней будущая королева Елизавета II переехала сюда со своей сестрой Маргарет во время Второй мировой войны. До смерти королева часто посещала это место по выходным, а также проводила здесь летний сезон.

Учитывая все изменения, которые произошли во дворце, его территория занимает более 5 гектаров и насчитывает тысячу комнат, что делает его самым населенным замком в мире.

Сандрингемский дворец



Сандрингемский дворец / Фото wikimedia

Любимый частный дом королевы Елизаветы II был приобретен королевской семьей в 1862 году. За это время здесь прожили четыре поколения британских монархов. Здание поделено на несколько резиденций. Ода из них принадлежала Елизавете II, особняк Park House отдан под помещение благотворительной организации, заботящейся об инвалидах. А Garden House можно арендовать в течение всего года.

Интересно, что именно в этом дворце королевская семья собирается каждый год, чтобы отпраздновать Рождество.

Кларенс-гаусс

Кларенс-гаусс / Фото wikimedia

Вестминстерская резиденция для британской королевской семьи возводилась архитектором Джоном Нэшем с 1825 – 1827 года. В доме были соблюдены классические пропорции, а парадный вход вел в вестибюль, одновременно выполнявший функцию галереи. В настоящее время помещение переоборудовано в библиотеку. По обеим сторонам вестибюля Нэш создал комнату для завтрака и столовую. Интерьер был прост по сравнению с дизайн-проектами Нэша для Букингемского дворца, однако общая стоимость дома превысила 22,2 тысячи фунтов.

Королева Елизавета II и принц Филипп усилились здесь после свадьбы в 1947 году. Именно это здание было резиденцией королевы в Лондоне с 1953 по 2002 год.

Летний замок Балморал



Замок Балморал / Фото Unsplash

Замок в Абердиншире является частной резиденцией британских королей в Шотландии. Здание построил архитектор Уильям Смит в 1852 году. Замок выполнен в старошотландском готическом стиле и по поручению короны украшен гранитом.

Теперь замок войдет в историю как место, где умерла королева Елизавета II. Здесь она традиционно останавливалась в конце каждого лета. Считалось, что именно эта резиденция – любимое место для отдыха.

Гетфилд-гаусс



Гетфилд-гаусс / Фото wikimedia

Первый Гетфилдский дворец был заложен в 1497 году кардиналом Джоном Мортоном. Во времена Реформации он был изъят в церкви Генрихом VIII, поселившим здесь своих детей – будущих монархов Эдуарда VI и Елизавета I. Последняя сделала здание детства собственной резиденцией.

После восшествия на престол короля Якова I он решил передать дворец Елизавете II. Вскоре здание перейдет к новому королю.

К сожалению, в настоящее время на территории сохранилась лишь часть оригинального здания.

Голирудский дворец



Голирудский дворец / Фото wikimedia

Голирудский дворец пришел на смену монастырю, который стоял на единбургских землях с 1128 года. Впрочем, скромная архитектура аббатства не удовлетворяла монархов, поэтому здание превратили в ренессансный замок.

Из-за разрушений во время Гражданской войны, в 1679 году замок был перестроен. Работой занимался шотландский архитектор Уильям Брюс. Тогда к фасаду прибавили башню и обновили королевские апартаменты.

Эдинбургский дворец остается официальной резиденцией британских королей в Шотландии. Ежегодно Елизавета II останавливалась здесь в первую неделю лета.

Замок Гиллсборо



Замок Гиллсборо / Фото wikimedia

В Северной Ирландии королева жила в замке Гиллсборо. Это еще одна официальная резиденция британской короны.

Построенный в 1770-х годах, особняк в георгиевском стиле принадлежал местным элитам, однако со временем они продали здание британскому правительству. Здание сохранило свой оригинальный вид: вход украшают массивные римские колонны, а внутри гостей встречают рога оленя и трон.