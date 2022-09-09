Насправді британська корона володіє солідним портфелем нерухомості. За даними ЗМІ, в їхньому розпорядженні є щонайменше 30 палаців. Водночас королева Єлизавета II мала резиденцію практично на всі випадки життя. Так, Балморал вважався літнім палацом, а у Сандрінгем королівська родина з'їжджалася на Різдво, пише 24 канал.

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Деякі з маєтків прийшли до королеви з титулом, інші – вона отримала у спадок. Утім, кожен із них відіграв важливу роль у її житті та може багато розповісти про минуле легендарної королеви.

Букінгемський палац



Букінгемський палац / Фото Unsplash

Офіційна лондонська резиденція британських монархів розташована у місті Вестмінстер. Початково Букінгемський палац був зведений для герцога Букінгемського в 1703 році.

В 1762 будівлю придбав король Георгом III, щоб облаштувати тут приватну резиденцію. Наступні 75 років архітектори Джон Неш та Едвард Блор прибудували до центрального корпусу палацу ще три флігелі. А вже у 1837 році будівлю оголосили головною резиденцією британської корони.

Всього в палаці 775 кімнат, зокрема 19 парадних кімнат, 52 королівські та гостьові спальні, 188 спалень для персоналу, 92 кабінети та 78 ванних кімнат. Також тут зберігають світові твори мистецтва, які можна переглянути з 22 липня по 2 жовтня 2022 року, коли палац відчиняє свої двері для туристів.

Віндзорський замок

Віндзорський замок / Фото Unsplash

Це один із найстаріших замків корони. Вважається, що його заснували ще за епохи короля Генріха I. За підрахунками істориків за 9 століть замок зазнав серйозних трансформацій. До наших днів збереглися апартаменти, створені в часи Георга IV, а також кілька розкішних залів, створених при Карлі II.

Основною визначною пам'яткою Віндзорського замку є Ляльковий будинок королеви Мері. Майже 3 роки над ним працював архітектор Едвард Лютіенс і понад 150 художників, які відтворили мініатюрні деталі королівської резиденції.

Будучи неповнолітньою майбутня королева Єлизавета II переїхала сюди зі своєю сестрою Маргарет під час Другої світової війни. До смерті королева часто відвідувала це місце у вихідні, а також проводила тут літній сезон.

Враховуючи усі зміни, які відбулися в палаці, його територія займає понад 5 гектарів та налічує тисячу кімнат, що робить його найнаселенішим замком у світі.

Сандрингемський палац



Сандрингемський палац / Фото wikimedia

Улюблений приватний будинок королеви Єлизавети II було придбано королівською родиною у 1862 році. За цей час тут прожили чотири покоління британських монархів. Будівля поділена на кілька резиденцій. Ода із них належала Єлизаветі II, особняк Park House видано під приміщення благодійної організації, яка піклується про інвалідів. А Garden House можна орендувати протягом всього року.

Цікаво, що саме у цьому палаці королівська сім'я збирається щороку, аби відсвяткувати Різдво.

Кларенс-гаус

Кларенс-гаус / Фото wikimedia

Вестмінстерська резиденція для британської королівської родини зводилася архітектором Джоном Нешем з 1825 – 1827 роки. У будинку були дотримані класичні пропорції, а парадний вхід вів до вестибюля, який водночас виконував функцію галереї. Зараз приміщення переобладнане в бібліотеку. По обидва боки вестибюля Неш створив кімнату для сніданку та їдальню. Інтер'єр був простий у порівнянні з дизайн-проєктами Неша для Букінгемського палацу, проте загальна вартість будинку перевищила 22,2 тисячі фунтів.

Королева Єлизавета II та принц Філіп посилилися тут після весілля у 1947 році. Саме ця будівля була резиденцією королеви в Лондоні з 1953 по 2002 рік.

Літній замок Балморал



Замок Балморал / Фото Unsplash

Замок в області Абердиншир є приватною резиденцією британських королів у Шотландії. Будівлю збудував архітектор Вільям Сміт у 1852 році. Замок виконаний у старошотландському готичному стилі та за дорученням корони оздоблений гранітом.

Тепер замок увійде в історію, як місце, де померла королева Єлизавета II. Тут вона традиційно зупинялася наприкінці кожного літа. Вважалося, що саме ця резиденція – її улюблене місце для відпочинку.

Гетфілд-гаус



Гетфілд-гаус / Фото wikimedia

Перший Гетфілдський палац було закладено 1497 року кардиналом Джоном Мортоном. За часів Реформації його було вилучено у церкви Генріхом VIII, який оселив тут своїх дітей – майбутніх монархів Едуарда VI та Єлизавету I. Остання зробила будинок дитинства власною резиденцією.

Після сходження на престол короля Якова I він вирішив передати палац Єлизаветі II. Невдовзі будівля перейде новому королю.

На жаль, наразі на території збереглася лише частина оригінальної будівлі.

Голірудський палац



Голірудський палац / Фото wikimedia

Голірудський палац прийшов на зміну монастиря, який стояв на единбурзьких землях з 1128 року. Утім, скромна архітектура абатства не задовольняла монархів, тож будівлю перетворили на ренесансний замок.

Через руйнування під час Громадянської війни, в 1679 році замок був перебудований. Роботою займався шотландський архітектор Вільям Брюс. Тоді до фасаду додали вежу та оновили королівські апартаменти.

Единбурзький палац залишається офіційною резиденцією британських королів в Шотландії. Щороку Єлизавета II зупинялася тут у перший тиждень літа.

Замок Гіллсборо



Замок Гіллсборо / Фото wikimedia

У Північній Ірландії королева жила у замку Гіллсборо. Це ще одна офіційна резиденція британської корони.

Побудований у 1770-х роках, особняк у георгієвському стилі належав місцевим елітам, однак згодом вони продали будівлю британському уряду. Будівля зберегла свій оригінальний вигляд: вхід прикрашають масивні римські колони, а всередині гостей зустрічають роги впольованого оленя та трон.