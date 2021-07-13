Где живет Елена Кравец: редкие кадры с роскошным коттеджем звезды в Киеве
Источник:24 канал
Звезда "Квартала 95" и украинская телеведущая Елена Кравец живет в роскошном коттедже на Левом берегу Киева. Он расположен на Осокорках.
Элитный городок насчитывает всего 17 коттеджей и не имеет заборов. Как выглядит дом знаменитой украинской актрисы – показали в программе "Викриття".
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Что известно об элитном коттеджном городке
Дом Елены Кравец расположен на столичных Осокорках. В нем насчитывается всего 17 участков, между которыми нет заборов. Территория надежно защищена: на въезде есть пост, а на набережной Днепра – охрана. В распоряжении жителей городка – большой бассейн с морской водой, а также гавань для яхт и катеров, где можно припарковать свой транспорт.
Елена Кравец выбрала для жизни коттеджный городок на Осокорках / Скриншот видео программы "Викриття"
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Дом Елены Кравец
Звездный коттедж расположен среди густой зелени всего в 50 метрах от воды. И снаружи, и внутри особняк звезды площадью около 300 квадратных метров выполнен из деревянного бруса.
Коттедж звезды выполнен из дерева / Скриншот видео программы "Викриття"Известно, что дизайном интерьера роскошного особняка занималась жена телеведущего Андрея Данилевича – Татьяна. Звездные семьи давно дружат.
В доме Елены Кравец есть просторная гостиная с высокими потолками и массивной люстрой. На втором этаже расположены две детских комнаты. Одна из них принадлежит 5-летним двойняшкам Кате и Ване, вторая – старшей дочери Маше.
На втором этаже актриса сделала детские комнаты / Скриншот видео программы "Викриття"
Сколько стоит жилье Елены Кравец
Все дома в коттеджном городке на Осокорках давно проданы, однако есть возможность снять особняк и стать соседом звезды "Квартала 95". Аренда недвижимости в месяц обойдется 4 – 5 тысяч долларов (109 – 136 тысяч гривен).Интересно! Актеры "Квартала 95" Евгений Кошевой и Юрий Корявченков, который сейчас является народным депутатом от "Слуги народа", живут недалеко от Елены Кравец. Их квартиры расположены на Днепровской Набережной.
Кадры из дома звезды "Квартала 95" Елены Кравец / Скриншоты видео программы "Викриття":
Как выглядит коттедж Елены Кравец на Осокорках: смотрите видео