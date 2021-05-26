Где живет новая украинская "Холостячка": фото и видео звездной квартиры

Известная украинская певица Злата Огневич родилась в Крыму, однако уже много лет живет в Киеве. Сначала звезда жила в съемной квартире, но впоследствии обзавелась собственной недвижимостью.

Новая героиня популярного шоу "Холостячка" имеет стильную однокомнатную квартиру в столице. Как выглядят апартаменты Златы Огневич – смотрите ниже.

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Интерьер

Квартира Златы Огневич оформлена в красивых нежных оттенках. В ней много света и элементов из натурального дерева. Звезда часто делится снимками и видео со своего гнездышка.

Спальня

В спальне певицы преобладают светлые оттенки / Инстаграм Златы Огневич

Гостиная

В звездной гостиной – роскошные окна в пол, стильный ковер, светлый диван – все, что нужно для максимального уюта.

Певица не стесняется показывать квартиру / Фото Инстаграм Златы Огневич

Ванная

Ванная певицы также выполнена в пастельных тонах / Фото Инстаграм Златы Огневич

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Кухня

Снимками и видео из кухни певица делится чаще всего, ведь там есть даже музыкальные инструменты.

Как живет Злата Огневич / Фото из инстаграма певицы