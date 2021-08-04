Руководитель TikTok выбрал дом в Сингапуре за десятки миллионов долларов – фото
Источник:Business Insider
Глава социальной сети TikTok Чу Шоу Дзы присмотрел себе дом в Сингапуре за 86 миллионов сингапурских долларов (1,7 миллиарда гривен). Объект расположен в элитном месте.
Сделка может стать самой дорогой в этом районе. Какую недвижимость выбрал руководитель TikTok – читайте далее.
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Что известно об объекте
Особняк, который выбрал новый руководитель соцсети TikTok, расположен в квартале Queen Astrid Park. Это престижный район в Сингапуре, где есть только элитные жилые комплексы и лучшие образовательные учреждения города. Бунгало, которое привлекло внимание Чу Шоу Дзы, несколько устарело. Скорее всего, его отреконструируют.
Недвижимость, которой заинтересовался Чу Шоу Дзы / Фото businesstimes
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Сумма сделки
Кроме дома, Чу Шоу Дзы получит участок площадью около 3-х тысяч квадратных метров. Сумма сделки – 68 миллионов сингапурских долларов (1,7 миллиарда гривен). Она может стать самой дорогой в районе за всю историю его существования.По словам риелторов, подобные предложения очень редко появляются в этом районе. На сегодняшний день там продается только два объекта. Стоимость одного из них – 63 миллиона сингапурских долларов (1,26 миллиарда гривен).
Руководитель TikTok, вероятно, захочет провести реконструкцию коттеджа / Фото asiaone
Напомним, Том Хэнкс решил избавиться от дома на колесах, который использовался во время съемок многих фильмов.