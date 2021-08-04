Актер пустит его с молотка на аукционе Bonhams, который состоится в середине августа. Что есть в звездном трейлере и за сколько его можно купить – читайте далее.

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Что известно о трейлере

Том Хэнкс приобрел трейлер Airstream Model 34 Limited Excella в 1993 году и пользовался им во время съемок фильмов до 2017 года. Актер полностью обустроил его на свой вкус, поскольку устал от неудобных домов на колесах.

Внутри есть все для комфортного и удобного проживания: кухонная мебель, обеденный стол, диван, кровать и даже электрический камин. Кроме того, есть полностью оборудованная ванная комната с душем и кондиционер.

Легендарный трейлер был на съемках множества фильмов / Фото bonhams

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Сколько стоит дом на колесах

Новый владелец может приобрести звездную недвижимость по цене 150 – 250 тысяч долларов (4,04 – 6,7 миллиона долларов) на аукционе Bonhams, который состоится 13 августа. Он получит не только 33-метровый трейлер, но и много памятных вещей. В частности, в доме на колесах есть посуда и чашка Apollo 13 с автографом Тома Хэнкса и его коллег по фильму.

Как выглядит дом на колесах Тома Хэнкса / Фото Bonhams: