Из 300 километров дорог "города" пригодными остались только 45. Сейчас там живет еще 2 тысячи человек, хотя существует серьезная угроза затопления.

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Уникальное поселение Нефтяные камни может затопить

"Город" появился в 1949 году еще в составе Советского Союза и получил звание первой в истории морской нефтяной платформы. Он занимает около 27 километров. Одна из буровых установок поселения построена прямо на затонувших кораблях.

Когда-то этот "город" был историческим памятником архитектуры, но теперь превратился в его мрачную тень. Говорят, что поселение позволило начать работы по добыче нефти по приказу Сталина.

И хотя от поселения осталось лишь 45 километров дорог и многие жилые дома затоплены до 2 этажа, жители не планируют его покидать. Известно, что по состоянию на 2012 год, рабочие Нефтяного Камня зарабатывали 130 долларов в месяц. Это вдвое больше, чем те, кто занимался той же работой на материке.

В "городе на воде" до сих пор живут и работают люди / Фото 1997 Reza

"Затопленные стальные конструкции представляют угрозу для судоходства, везде утечки нефти, а оборудование разваливается на части. Демонтаж "Neft Dashlari", вероятно, обойдется дороже, чем простое сокращение добычи нефти. Для правительства это место, по-прежнему, является гордым секретом, который тщательно охраняют, каким оно было в советские времена. Иностранцам до сих пор очень сложно попасть в город, который даже не отображается на Google Maps", – писало тогда одно из немецких изданий.

Есть информация, что залежей нефти под "городом" хватит еще только на 10 лет. После поселения станет ненужным, на что очень надеются.