Із 300 кілометрів доріг "міста" придатними залишилися тільки 45. Наразі там живе ще 2 тисячі людей, хоча існує серйозна загроза затоплення.

Зверніть увагу Від вибору квартири до умеблювання: поради, які допоможуть облаштувати домашній кабінет

Унікальне поселення Нафтове каміння може затопити

"Місто" з'явилося 1949 року ще в складі Радянського Союзу й отримало звання першої в історії морської нафтової платформи. Воно займає близько 27 кілометрів. Одна з бурових установок поселення побудована прямо на затонулих кораблях.

Колись це "місто" було історичною пам'яткою архітектури, але тепер перетворилося на його похмуру тінь. Подейкують, що поселення дало змогу розпочати роботи з видобутку нафти за наказом Сталіна.

І хоча від поселення залишилося лише 45 кілометрів доріг і багато житлових будинків затоплені до 2 поверху, жителі не планують його покидати. Відомо, що станом на 2012 рік, робітники Нафтового Каміння заробляли 130 доларів на місяць. Це вдвічі більше, ніж ті, хто займався тією ж роботою на материку.

У "місті на воді" досі живуть і працюють люди / Фото 1997 Reza

"Затоплені сталеві конструкції становлять загрозу для судноплавства, всюди витоки нафти, а обладнання розвалюється на частини. Демонтаж "Neft Dashlari", ймовірно, обійдеться дорожче, ніж просте скорочення видобутку нафти. Для уряду це місце, як і раніше, є гордим секретом, який ретельно охороняють, яким воно було в радянські часи. Іноземцям досі дуже складно потрапити в місто, яке навіть не відображається на Google Maps", – писало тоді одне з німецьких видань.

Є інформація, що покладів нафти під "містом" вистачить ще тільки на 10 років. Опісля поселення стане непотрібним, на що дуже сподіваються.