Бизнесмен хочет построить новый город в пустыне за 400 миллиардов долларов: фото проекта

Миллиардер Марк Лор рассказал о плане строительства нового города в пустыне США. Современное поселение будет называться Telosa City. На реализацию нужно будет потратить около 400 миллиардов долларов.

По замыслу Марка Лора, жители города будут тратить всего 15 минут на поездки на работу и смогут посещать фермы на небоскребах. Поселение должно стать конкурентом плывущего города Oceanix Busan в Южной Корее и зеркального The Line в Саудовской Аравии.

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"Высшая цель"

Марк Лор хочет сделать город "самым открытым, самым справедливым и инклюзивным в мире", а также экологически чистым. Название Telosa City происходит от греческого слова, что означает "высшая цель".



Проект города с высоты птичьего полета / Фото Telosa

Поселение построят среди пустыни между Невадой, Аризоной и Ютой. Предприниматель также мечтает превратить Telosa City в "15-минутный город". Это означает, что все необходимое жителям будет доступно на небольшом расстоянии.

Интересно, что в городе запретят обычные автомобили. Передвигаться можно будет общественным транспортом, велосипедами и автономными авто.



Современный город построят за 400 миллиардов долларов / Фото Telosa

Одной из главных достопримечательностей архитектуры станет небоскреб "Равенство". В нем обустроят фермы, фотоэлектрические панели и хранилища воды.

По подсчетам миллиардера, к 2030 году в городе будут жить 50 тысяч человек, а к 2050 году общее количество достигнет 5 миллионов.