Аналитики назвали города с самыми высокими рисками "пузыря" на рынке жилья

Швейцарский банк UBS проанализировал рынок недвижимости в 25 крупнейших городах мира. Согласно исследованию, в зоне повышенной опасности оказались Торонто и Франкфурт.

Аналитики отметили, что в 2022 году на рынке жилья большинства мегаполисов мира ощущается критический дисбаланс спроса и предложения. К "пузырькам" также могут привести существенные повышения процентных ставок.

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Рынок недвижимости в 2022 году: в каких мегаполисах переоценено жилье

Как говорится в отчете, "пузырь надувается", когда местные цены на жилье быстро растут из-за высокого спроса и спекуляций на рынке, не поддерживаемых основной экономикой страны. В случае с Канадой рекордно низкие процентные ставки во время пандемии привели к массовому росту выданных населению кредитов на жилье. Но сейчас Банк Канады продолжает повышать процентные ставки для замедления инфляции. Из-за этого Торонто демонстрирует самые выраженные признаки "мыльных пузырей".

Наряду с Торонто в рейтинге UBS Global Real Estate Bubble Index оказался немецкий город Франкфурт. Однако аналитики отмечают, что повышенные риски также прослеживаются в:

Цюрихе ,

, Мюнхене ,

, Гонконге ,

, Ванкувере ,

, Амстердаме.

Также к ним присоединились Тель-Авив и Токио, которые за все время проведения исследования (с 2015 года) не показывали признаков дисбаланса.



В каких городах мира самый высокий риск образования "пузырьков" на рынке недвижимости / Инфографика UBS

Авторы исследования отмечают, что чрезмерно перегрет и рынок США. Больше всего это наблюдается в Майами и Лос-Анджелесе, поменьше – в Сан-Франциско, Бостоне и Нью-Йорке.

Средний риск "лопания пузыря" остается в Стокгольме, Париже, Сиднее, Женеве и Лондоне. Они, напоминают аналитики, не меняют своих позиций с прошлогоднего исследования.



Индексы рынков жилья в 2022 году / Скриншот 24 канал

Цены достигли пиковых показателей

Рост номинальной стоимости жилья в 25 проанализированных городах ускорился в среднем на 10% с середины 2021 года до середины 2022 года. Самый высокий рост цен – более чем на 15% годовых – зафиксирован в городах Северной Америки. При этом во всех проанализированных мегаполисах выросла доля непогашенных ипотечных кредитов.

Ставки по ипотечным кредитам выросли почти в 2 раза во всех перечисленных городах. Однако покупательная способность населения продолжает снижаться из-за инфляции и потери активов. Это временно сдерживает спрос на дополнительное пространство жизни. Аналитики констатируют, что в ближайшее время из-за завышенных расходов на ссуды, превышающих доходность инвестиций в недвижимость, произойдет корректировка цен. И это проявится уже в ближайшие месяцы.