Нейтральная гостиная всегда в тренде, но без надлежащего обустройства она может казаться очень скучной. Для того, чтобы не допустить этой ошибки в дизайне, надо добавить несколько акцентов. Деми Мур это сделала с помощью трендового ковра.

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Трендовый акцент от Деми Мур

Декор, произведения искусства и даже узорчатая обшивка мебели являются отличными вариантами для акцента в нейтральном пространстве. Дизайнеры говорят, что ничего так не создает основу для интересных деталей как идеальный ковер.

Деми Мур для своей уютной гостевой выбрала серо-белый ковер с различными рисунками и узорами. Он очень гармонично смотрится в гостиной, поскольку стены – белые, а диван и кресла – серые.



Стильный ковер в гостиной Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

Эффектный ковер в нейтральном интерьере – это не новое явление, но в 2024 году оно переживает возрождение. По данным Google Trends, количество поисков многослойных ковров на 100% больше, чем в 2023 году.

"Практичные и игривые многослойные ковры – это прекрасный способ создать неповторимый индивидуальный дизайн, который позволяет вам выразить свою креативность, сочетая различные цвета и узоры", – говорят дизайнеры.

Для гостиной сейчас часто ищут именно винтажные или старомодные ковры. Это своеобразный тренд последних нескольких лет.