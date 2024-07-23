Дом 1965 года является идеальным "полотном для экспериментов". Там много панорамных окон, сквозь которые комнаты наполняются солнечным светом, включая и гостиную.

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Какие цвета для гостиной выбрала звезда "Друзей"

В гостиной Дженнифер Энистон преобладает черная палитра. Темную мебель актриса решила поставить на фоне светлых стен. Такой выбор дизайнеры считают правильным, ведь комната не выглядит слишком мрачной, но в ней одновременно присутствует драматизм.

Несмотря на то, что мебель в гостиной Энистон громоздкая, комната имеет просторный вид. Причина такого успешного дизайна – правильно подобранный (светлый) ковер и большие панорамные окна. Это техника балансировки цветов, которую использовал автор Стивен Шедли.

Черные предметы надо всегда окружать светлыми аксессуарами в виде подушек, пледов или ковров. По моему опыту, этот контраст создает баланс и предотвращает то, чтобы комната выглядела слишком мрачной,

– говорит дизайнер из Лондона Рудольф Дизель.

Кроме этого, дизайнеры советуют использовать зеркала, особенно в темных комнатах, которые еще и не наполнены естественным светом.

"Светлые стены и пол создают нейтральный фон, который позволяет черной мебели выделяться, не перегружая пространство", – добавляют эксперты. Что касается тканей, то специалисты советуют поэкспериментировать в темной гостиной с бархатом и кожей.