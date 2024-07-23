Это прекрасно: какой неожиданный цвет для своей гостиной выбрала Дженнифер Энистон

Современный дом Дженнифер Энистон в Лос-Анджелесе является настоящим источником вдохновения. В сети уже не раз обсуждали кухню актрисы, и теперь разговор дошел до гостиной, как только ее фото опубликовал известный дизайнер.

Дом 1965 года является идеальным "полотном для экспериментов". Там много панорамных окон, сквозь которые комнаты наполняются солнечным светом, включая и гостиную.

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Какие цвета для гостиной выбрала звезда "Друзей"

В гостиной Дженнифер Энистон преобладает черная палитра. Темную мебель актриса решила поставить на фоне светлых стен. Такой выбор дизайнеры считают правильным, ведь комната не выглядит слишком мрачной, но в ней одновременно присутствует драматизм.

Несмотря на то, что мебель в гостиной Энистон громоздкая, комната имеет просторный вид. Причина такого успешного дизайна – правильно подобранный (светлый) ковер и большие панорамные окна. Это техника балансировки цветов, которую использовал автор Стивен Шедли.

Черные предметы надо всегда окружать светлыми аксессуарами в виде подушек, пледов или ковров. По моему опыту, этот контраст создает баланс и предотвращает то, чтобы комната выглядела слишком мрачной,

– говорит дизайнер из Лондона Рудольф Дизель.

Кроме этого, дизайнеры советуют использовать зеркала, особенно в темных комнатах, которые еще и не наполнены естественным светом.

"Светлые стены и пол создают нейтральный фон, который позволяет черной мебели выделяться, не перегружая пространство", – добавляют эксперты. Что касается тканей, то специалисты советуют поэкспериментировать в темной гостиной с бархатом и кожей.