Если ваша квартира небольшая, гостиная становится местом, где необходимо разместить много вещей: диван, телевизор, стол, шкаф и т.д. Кроме того, может потребоваться объединить несколько разных по своей функциональности комнат.

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Как обустроить гостиную в маленькой квартире

Выбор обоев. Обои светлых тонов обычно визуально расширяют комнату. Чтобы оживить интерьер, совмещайте их с темными деталями. Популярные цвета: белый, песочный, бежевый. Для нужного эффекта и визуального расширения пространства часто используют и яркие оттенки. Обои в вертикальную полоску зрительно поднимают уровень потолка, обои с горизонтальными линиями – зрительно расширяют небольшую квартиру.

Современная мебель. Не покупайте антресоли, громоздкие шкафы, массивные кресла и прикроватные тумбочки. Дизайнеры рекомендуют использовать трансформированную мебель (например, кресло-кровать). Такое решение позволит сэкономить пространство днем.

Не загромождайте маленькую гостиную громоздкой мебелью / Фото Ashley

Перегородки делят пространство на несколько зон. Обычно это рабочая зона и зона отдыха. Перегородки могут быть фундаментальными (кирпичная стена) и декоративными (стекло). Они не только служат зонированию, но и создают интерьер. Матовое стекло – один из самых популярных способов зонирования гостиной.

Освещение – очень важно. Оно поможет расширить пространство и добавить в атмосферу комфорт и комфорт.

Создать современный, красивый и удобный интерьер в маленькой квартире сложно. Необходимо учесть множество факторов: освещение, цвет обоев, предметы декора и мебель. Используя эти советы, вы сможете создать уютный и оригинальный ремонт в гостиной, какой бы маленькой она ни была.