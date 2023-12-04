Чтобы комната оставалась уютной, нетесной, открытой и привлекательной, вам нужно разместить мебель и сиденье таким образом, чтобы камин был акцентом. Сложнее всего относительно камина расположить диван, поэтому эксперты решили с этим помочь.

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Как разместить диван относительно камина в гостиной.

Американская дизайнер интерьера Соледад Альзага отмечает: "Размещение дивана будет зависеть от размера и формы комнаты и местоположения камина".

Камин будет естественным фокусом в гостиной, но не всегда так просто соединить его с большими предметами мебели, такими как диван.

В большой гостиной разместите диван параллельно и лицом к камину, чтобы было хорошо видно. Если у вас есть дополнительные места для сидения, например соответствующие стулья, вы можете расположить их симметрично с диваном в центре камина,

– предлагает Альзага.

Диван лицом к камину / Фото Yoshihiro Makino

Если у вас большой камин, важно поставить вместительный диван. Так вы избежите визуального дисбаланса, который может возникнуть, если соединить маленький диван с большим очагом.

"Избегайте размещения больших предметов мебели перед залитыми светом окнами, которые помогают расширить ощущение комнаты. Если планировка требует такого размещения, выберите мебель с низкой спинкой и разместите как можно дальше от окон", – подсказывают эксперты.