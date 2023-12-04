Щоб кімната залишалася затишною, нетісною, відкритою та привабливою, вам потрібно розташувати меблі та сидіння таким чином, щоб камін був акцентом. Найскладніше відносно каміна розташувати диван, тож експерти вирішили з цим допомогти.

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Як розмістити диван відносно каміна у вітальні

Американська дизайнерка інтер'єру Соледад Альзага зазначає: "Розміщення дивана залежатиме від розміру та форми кімнати та місця розташування каміна".

Камін буде природним фокусом у вітальні, але не завжди так просто поєднати його з великими предметами меблів, такими як диван.

У великій вітальні розташуйте диван паралельно та обличчям до каміна, щоб було добре видно. Якщо у вас є додаткові місця для сидіння, як-от відповідні стільці, ви можете розташувати їх симетрично з диваном у центрі каміна,

– пропонує Альзага.

Диван обличчям до каміна / Фото Yoshihiro Makino

Якщо у вас великий камін, важливо поставити місткий диван. Таки ви уникнете візуального дисбалансу, який може виникнути, якщо поєднати маленький диван з великим вогнищем.

"Уникайте розміщення великих предметів меблів перед залитими світлом вікнами, які допомагають розширити відчуття кімнати. Якщо планування вимагає такого розміщення, виберіть меблі з низькою спинкою та розмістіть якомога далі від вікон", – підказують експерти.