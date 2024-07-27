Какая деталь в гостиной Шэрон Стоун делает ее интерьер богаче: все очень просто

Можно ставить много дорогой мебели или покупать изысканный декор. Но это не значит, что ваша гостиная будет точно роскошной. Иногда для полной картины не хватает всего одной изюминки.

Говорится о картинах и портретах. Известная американская актриса Шэрон Стоун поняла эту фишку, поэтому для своей гостиной выбрала большой портрет Мэрилин Монро.

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Огромный портрет в гостиной Шэрон Стоун

Шэрон Стоун, которая известна своей ролью в триллерах 90-х, решила отдать дань уважения коллеге-звезде Голливуда смелым способом. Актриса повесила гигантский портрет Мэрилин Монро над своим диваном.

Это произведение искусства теперь служит акцентом в звездном интерьере, где царят нейтральные тона.

Выбор и развешивание настенного искусства само по себе является в определенной степени искусством. Эксперты сходятся во мнении, что выбор яркой или просто стильной картины – это фантастический способ привлечь внимание и "взбодрить" пространство.

Дизайнеры говорят, что в случае с произведениями искусства, следует выбирать такие цвета, которые имеются в интерьере. Это создаст визуальный баланс. Например, в гостиной Стоун есть белая лампа, которая перекликается с белыми простынями на портрете Мэрилин Монро.

Если в гостиной будет картина, то она должна занимать центральное место. Декором злоупотреблять не нужно, иначе он будет отвлекать внимание от картины или портрета.

Картину надо вешать, конечно, что на видном месте. А размер надо выбирать такой, чтобы он соответствовал размеру стены, а не был громоздким.