Мовиться про картини та портрети. Відома американська акторка Шерон Стоун зрозуміла цю фішку, тому для своєї вітальні обрала великий портрет Мерилін Монро.

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Величезний портрет у вітальні Шерон Стоун

Шерон Стоун, яка відома своєю роллю в трилерах 90-х, вирішила віддати данину поваги колезі-зірці Голлівуду в сміливий спосіб. Акторка повісила гігантський портрет Мерилін Монро над своїм диваном.

Цей витвір мистецтва тепер слугує акцентом в зірковому інтер'єрі, де панують нейтральні тони.

Вибір і розвішування настінного мистецтва саме по собі є певною мірою мистецтвом. Експерти сходяться на думці, що вибір яскравої чи просто стильної картини – це фантастичний спосіб привернути увагу та "підбадьорити" простір.

Дизайнери кажуть, що у випадку з творами мистецтва, слід обирати такі кольори, які наявні в інтер'єрі. Це створить візуальний баланс. Наприклад, у вітальні Стоун є біла лампа, яка перегукується з білими простирадлами на портреті Мерилін Монро.

Якщо у вітальні буде картина, то вона має займати центральне місце. Декором зловживати не потрібно, інакше він відвертатиме увагу від картини чи портрета.

Картину треба вішати, звісно, що у видному місці. А розмір треба обирати такий, щоб він відповідав розміру стіни, а не був громіздким.