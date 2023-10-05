Розовый цвет не обязательно должен быть "оттенком Барби". Есть много других нежных или бледных тонов или с вкраплением других цветов, от которых вы будете в восторге. Также вы не должны использовать красный цвет в дизайне гостиной, который вам могут навязывать. Для этого существует более мягкий терракотовый оттенок.
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Выберите пудровый для стен и мебели
Уютное пространство в розовых тонах / Фото Polly Wreford
Создайте заземленную атмосферу с помощью терракотового.
Розовая гостиная с терракотовыми стенами и темной деревянной отделкой / Фото OKA
Контрастируйте розовые стены с голубой мебелью
Сочетание розового с голубым / Фото Future
Светлый дизайн в бледно-персиковом цвете
Бледо-персиковая гостиная с акцентными узорными креслами / Фото Future
Выберите особый коричнево-розовый оттенок
Розово-коричневые стены / Фото Farrow & Ball