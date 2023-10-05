Рожевий колір не обов'язково має бути "відтінку Барбі". Є багато інших ніжних чи блідих тонів або з вкрапленням інших кольорів, від яких ви будете в захваті. Так само ви не повинні використовувати червоний колір у дизайні вітальні, який вам можуть нав'язувати. Для цього існує більш м'який теракотовий відтінок.

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Оберіть пудровий для стін та меблів

Затишний простір у рожевих тонах / Фото Polly Wreford

Створіть заземлену атмосферу за допомогою теракотового

Рожева вітальня з теракотовими стінами та темною дерев’яною обробкою / Фото OKA

Контрастуйте рожеві стіни з блакитними меблями

Поєднання рожевого з блакитним / Фото Future

Світлий дизайн у блідо-персиковому кольорі

Блідо-персикова вітальня з акцентними візерунковими кріслами / Фото Future

Оберіть особливий коричнево-рожевий відтінок

Рожево-коричневі стіни / Фото Farrow & Ball