Идеи для румяной гостиной: 5 отличных дизайнов в розовых и терактовых тонах
Источник:Homes & Gardens
Розовые гостиные "преодолели" долгий путь к тому, чтобы их больше не считали "девичьими" или "женскими". Сейчас розовый и терракотовый являются отличным теплым цветом, который может создать уютное пространство для гостей.
Розовый цвет не обязательно должен быть "оттенком Барби". Есть много других нежных или бледных тонов или с вкраплением других цветов, от которых вы будете в восторге. Также вы не должны использовать красный цвет в дизайне гостиной, который вам могут навязывать. Для этого существует более мягкий терракотовый оттенок.
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