Идеи для румяной гостиной: 5 отличных дизайнов в розовых и терактовых тонах

Розовые гостиные "преодолели" долгий путь к тому, чтобы их больше не считали "девичьими" или "женскими". Сейчас розовый и терракотовый являются отличным теплым цветом, который может создать уютное пространство для гостей.

Розовый цвет не обязательно должен быть "оттенком Барби". Есть много других нежных или бледных тонов или с вкраплением других цветов, от которых вы будете в восторге. Также вы не должны использовать красный цвет в дизайне гостиной, который вам могут навязывать. Для этого существует более мягкий терракотовый оттенок.

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Выберите пудровый для стен и мебели

Уютное пространство в розовых тонах / Фото Polly Wreford

Создайте заземленную атмосферу с помощью терракотового.

Розовая гостиная с терракотовыми стенами и темной деревянной отделкой / Фото OKA

Контрастируйте розовые стены с голубой мебелью

Сочетание розового с голубым / Фото Future

Светлый дизайн в бледно-персиковом цвете

Бледо-персиковая гостиная с акцентными узорными креслами / Фото Future

Выберите особый коричнево-розовый оттенок

Розово-коричневые стены / Фото Farrow & Ball