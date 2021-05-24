Аукцион состоится 28 мая, а заявки на участие принимаются до 27-го. Как выглядит гостиничный комплекс в Карпатах и что есть на территории – смотрите ниже.

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Что известно об объекте

Гостиничный комплекс находится в пгт Славское, среди леса (200 метров от трассы и 3 километра от вокзала).

В гостиничном комплексе есть 4 коттеджа / Фото ProZorro.Sale

Территория огорожена. Во дворе есть 4 двухэтажных коттеджа, 4 беседки, несколько мангалов, карпатские чаны и сауны. Также есть спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол и детские качели.

В каждом коттедже есть удобства / Фото ProZorro.Sale

В каждом коттедже есть необходимые удобства: отдельный туалет с умывальником и зеркалом, своя кухня, одна или несколько спален (в зависимости от коттеджа), некоторые из них имеют выход на балкон, где можно насладиться видами Карпат. Также есть другая необходимая мебель.

Все коттеджи комплекса разные / Фото ProZorro.Sale

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За сколько можно купить

Стартовая цена гостиничного комплекса в Карпатах составляет 16,8 миллиона гривен. Подать заявку на участие можно до 27 мая.

Как выглядит гостиничный комплекс​ / Фото Prozorro.Sale

Сам аукцион состоится 28 мая.