Аукціон відбудеться 28 травня, а заявки на участь приймаються до 27-го. Як виглядає готельний комплекс у Карпатах та що є на території – дивіться нижче.
Цікаво У Сочі продають двокімнатну квартиру за 29 мільйонів доларів: що в ній особливого
Що відомо про об'єкт
Готельний комплекс знаходиться у смт Славське, посеред лісу (200 метрів від траси) та за 3 кілометри від вокзалу.
Готельний комплекс має 4 котеджі / Фото ProZorro.Продажі
Територія огороджена. На подвір'ї є 4 двоповерхових котеджі, 4 альтанки, кілька мангалів, карпатські чани та сауни. Також є спортивний майданчик для гри у футбол та баскетбол та дитячі гойдалки.
У кожному котеджі є зручності / Фото ProZorro.Продажі
У кожному котеджі є необхідні зручності: окремий туалет з умивальником та дзеркалом, своя кухня, одна чи кілька спалень (залежно від котеджу), деякі з них мають вихід на балкон, де можна насолодитися краєвидами Карпат. Також є інші необхідні меблі.
Усі котеджі комплексу різні / Фото ProZorro.Продажі
Читайте Скільки коштує квартира біля метро у Києві: свіжі дані по районах
За скільки можна купити
Стартова ціна готельного комплексу у Карпатах складає 16,8 мільйона гривень. Подати заявку на участь можна до 27-го травня.
Як виглядає готельний комплекс / Фото Prozorro.Sale
Сам аукціон відбудеться 28 травня.