Аукціон відбудеться 28 травня, а заявки на участь приймаються до 27-го. Як виглядає готельний комплекс у Карпатах та що є на території – дивіться нижче.

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Що відомо про об'єкт

Готельний комплекс знаходиться у смт Славське, посеред лісу (200 метрів від траси) та за 3 кілометри від вокзалу.

Готельний комплекс має 4 котеджі / Фото ProZorro.Продажі

Територія огороджена. На подвір'ї є 4 двоповерхових котеджі, 4 альтанки, кілька мангалів, карпатські чани та сауни. Також є спортивний майданчик для гри у футбол та баскетбол та дитячі гойдалки.

У кожному котеджі є зручності / Фото ProZorro.Продажі

У кожному котеджі є необхідні зручності: окремий туалет з умивальником та дзеркалом, своя кухня, одна чи кілька спалень (залежно від котеджу), деякі з них мають вихід на балкон, де можна насолодитися краєвидами Карпат. Також є інші необхідні меблі.

Усі котеджі комплексу різні / Фото ProZorro.Продажі

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За скільки можна купити

Стартова ціна готельного комплексу у Карпатах складає 16,8 мільйона гривень. Подати заявку на участь можна до 27-го травня.

Як виглядає готельний комплекс / Фото Prozorro.Sale

Сам аукціон відбудеться 28 травня.