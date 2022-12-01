Аннулирование и "заморозка" выплат: государство поддержит заемщиков, потерявших кредитное имущество

Верховная Рада поддержала законопроект №7441-1. В соответствии с ним государство поддержит заемщиков, жилье и авто которых были уничтожены или получили повреждения в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Как отметил председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, значительная часть граждан Украины имеет задолженность перед кредиторами за разрушенное оккупантами имущество. Поэтому государству необходим механизм, способный урегулировать этот вопрос.

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Этим законопроектом Верховная Рада предлагает конкретный механизм облегчения положения заемщиков, потерявших кредитное недвижимое жилье или автомобиль, добавил Гетманцев.

Как государство будет поддерживать заемщиков, потерявших имущество во время войны

По словам Гетманцева, в зависимости от расположения имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо прощен.

О прощении кредита мы говорим в тех случаях, когда разрушено жилье заемщика или его единственный автомобиль. К тому же кредитор имеет право на получение от государства компенсации потерь (убытков), понесенных в результате аннулирования обязательства по договору о потребительском кредите,

– обратил внимание председатель комитета.

Как отметил представитель "Слуги Народа", кредитору запрещается требовать от заемщика представления любых других документов, кроме тех, что подтверждают повреждение.

Когда кредитор может потребовать погашения долга

В случае неподачи заемщиком или его представителем в определенный срок соответствующих доказательств, что имущество было повреждено или уничтожено, кредитор вправе потребовать возобновления уплаты денежного обязательства, которое было по состоянию на 24 февраля 2022 года, в соответствии с условиями договора о потребительском кредите.