Готовимся к зиме: 5 причин установить электрический камин

Частные дома, особенно в осенне-зимний период, ассоциируются с уютом и теплом. И чтобы усилить эту ассоциацию, владельцы устанавливают в гостиных камин, вокруг которого собирается семья и друзья.

Те, кто уже сталкивался с установкой камина, знают, что это сложный процесс, связанный с целым комплексом проблем и задач. Именно поэтому все больше людей выбирают электронный вариант этого устройства.

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Рассказываем об особенностях альтернативы и показываем, как вписать электрокамин в различные дизайны интерьера.

Простой монтаж и мобильность

Встроенный электрический камин / Фото Pinterest В отличие от настоящих каминов, эта конструкция не требует длительных ремонтных работ по формированию постамента, установке специальных материалов для топки, выведению дымохода. В зависимости от того, какой тип вы выберете, будет достаточно повешать его на стену или поставить на пол. При необходимости даже встроенный электрокамин можно перенести в другое помещение (например, при ремонте или переезде). А для повторного подключения требуется только доступ к электроэнергии. Никакого дымохода или газопровода. Это безопасно

Электрический камин в скандинавском интерьере / Фото Pinterest

Устанавливая электрокамин, вы обезопасите себя и свой дом. Вам не страшны отравления угарным газом, искры, которые могут долететь до ковра и горячие дверцы об которые легко обжечься.

Они не нуждаются в дополнительном обслуживании

Минималистическое решение для дома / Фото Pinterest

Дрова, потрескивающие в традиционном камине, требуют предварительной вырубки деревьев. Кроме того, они нуждаются в дополнительном месте для хранения. После того как дрова догорели – вам придется убрать уголь и регулярно вычищать золу. Но электрокамин позволяет забыть о дополнительных заботах.

Бюджетный обогрев

Электрический камин поможет обогреть гостиную / Фото Pinterest.

Электрический камин не только красиво смотрится, но и обогревает комнату средней площади. Поищите версии, оснащенные несколькими режимами нагрева, которые позволяют выбрать желаемую интенсивность.

Современная деталь интерьера

Электрический камин подчеркнет уют дома / Фото Pinterest

Современный дизайн позволяет органично вписать камин в любой интерьер. Среди десятков моделей разного цвета, размера и формы можно подобрать ту, которая идеально впишется в общий стиль дома.