Как грамотно обставить ванную комнату: перечень нужной мебели

Идеальная ванная комната – помещение не только уютное, но и функциональное. Для этого необходимо правильно подобрать мебель.

На рынке представлено множество различных вариантов, но следует учитывать их нюансы. Подробнее рассказала дизайнер интерьер Виктория Файнблат.

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Ванная комната: что в ней должно быть

Казалось, что может быть проще, чем обставить ванную? Тем более, что современный рынок способен предложить самые разнообразные модели. Но, оказывается не все так просто, и в этом, на первый взгляд, простом помещении, есть свои нюансы,

– отметила Файнблат.

Перед выбором мебели для ванной комнаты, следует учесть:

Размер помещения и расстояние между всеми объектами в комнате.

Количество членов семьи, их возраст и физические возможности.

Форму мебели.

Какая мебель для ванной бывает:⠀

Подвесные тумбы и шкафы

Эти предметы удобные и главное – компактные. Они подойдут как для больших, так и для маленьких помещений. Особенность – подвесные шкафы помогут скрыть коммуникации (бойлер, трубы вдоль стен).⠀

Напольные шкафы

Чаще всего – это тумбы под раковиной. С их помощью можно скрыть сифон, шланги и трубы, а также спрятать в них бытовую технику и все для гигиенических процедур. К минусам этого варианта можно отнести быструю деформацию мебели, которая происходит из-за попадания воды.

Правильно подобранная мебель обеспечит комфорт и удобство / Фото pinterest

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Мебель на ножках

Ножки делают мебель более практичной, ведь это позволяет убрать лишнюю влагу.

Мебель на ножках подойдет для любой ванной / Фото pinterest

Шкафы-пеналы

Узкий и высокий (в идеале, почти до потолка), шкаф-пенал незаменим, если на маленькой площади необходимо удобно разместить все для принятия душа, ванны или просто ежедневного умывания,

– добавила Виктория Файнблат.

Несмотря на скромные габариты, в шкафах-пеналах можно сделать много полок, ящиков и даже спрятать бойлер.