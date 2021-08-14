Как грамотно обставить ванную комнату: перечень нужной мебели
Источник:инстаграм Віктории Файнблат
Идеальная ванная комната – помещение не только уютное, но и функциональное. Для этого необходимо правильно подобрать мебель.
На рынке представлено множество различных вариантов, но следует учитывать их нюансы. Подробнее рассказала дизайнер интерьер Виктория Файнблат.
Интересно Где будут строить ЖК в Киеве и почему есть проблема с паркингами: интервью застройщика
Ванная комната: что в ней должно быть
Казалось, что может быть проще, чем обставить ванную? Тем более, что современный рынок способен предложить самые разнообразные модели. Но, оказывается не все так просто, и в этом, на первый взгляд, простом помещении, есть свои нюансы,
– отметила Файнблат.
Перед выбором мебели для ванной комнаты, следует учесть:
- Размер помещения и расстояние между всеми объектами в комнате.
- Количество членов семьи, их возраст и физические возможности.
- Форму мебели.
Какая мебель для ванной бывает:⠀
-
Подвесные тумбы и шкафы
Эти предметы удобные и главное – компактные. Они подойдут как для больших, так и для маленьких помещений. Особенность – подвесные шкафы помогут скрыть коммуникации (бойлер, трубы вдоль стен).⠀
-
Напольные шкафы
Чаще всего – это тумбы под раковиной. С их помощью можно скрыть сифон, шланги и трубы, а также спрятать в них бытовую технику и все для гигиенических процедур. К минусам этого варианта можно отнести быструю деформацию мебели, которая происходит из-за попадания воды.
Правильно подобранная мебель обеспечит комфорт и удобство / Фото pinterest
Читайте Тренды в дизайне интерьера: названы главные цвета 2022 года
-
Мебель на ножках
Ножки делают мебель более практичной, ведь это позволяет убрать лишнюю влагу.
Мебель на ножках подойдет для любой ванной / Фото pinterest
-
Шкафы-пеналы
Узкий и высокий (в идеале, почти до потолка), шкаф-пенал незаменим, если на маленькой площади необходимо удобно разместить все для принятия душа, ванны или просто ежедневного умывания,
– добавила Виктория Файнблат.
Несмотря на скромные габариты, в шкафах-пеналах можно сделать много полок, ящиков и даже спрятать бойлер.