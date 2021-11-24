С грандиозной скидкой: в США продают рукотворный остров с современным дворцом
Источник:New York Post
Частный рукотворный остров в Палм-Бич с единственным, но масштабным объектом стал самой дорогой недвижимостью США. Нынешний владелец предложил 50-процентную скидку тому, кто готов уложиться в недвижимость.
В то же время, если покупатель заплатит полную сумму, владелец обещает расширить границы дворца. Детальнее о скидках для миллионеров – дальше.
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Что известно о предложении
Единственный рукотворный остров Тарпон в Палм-Бич является самой дорогой недвижимостью в США. Полная стоимость объекта составляет 210 миллионов долларов.
Однако на этой неделе стало известно, что охотящиеся за частными островами миллионеры могут получить невероятную скидку. Владелец предоставил покупателям выбор: заплатить полную сумму и получить дом 1930-х годов с капитальным ремонтом, расширением и новой пристройкой площадью 1672 квадратных метра, или купить землю "как есть" всего за 125 миллионов долларов.
Остров был построен более 80 лет назад. Впоследствии на нем появился прямоугольный дом, окруженный набережной. Сейчас современный дворец имеет 11 спален и 21 ванную комнату. Если новый владелец решит купить участок по полной стоимости, в новой резиденции прибавится еще 6 спален, 2 бассейна и гараж на 6 автомобилей.
Впервые участок был продан в 1998 году. Тогда застройщик Тодд Майкл Глейзер купил его по рекордной на то время сумме – 85 миллионов долларов.
В описании отмечается, что попасть на закрытый остров можно только на лодке или мосту, который проходит через соседний остров Эверглейдс.