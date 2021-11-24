С грандиозной скидкой: в США продают рукотворный остров с современным дворцом

Частный рукотворный остров в Палм-Бич с единственным, но масштабным объектом стал самой дорогой недвижимостью США. Нынешний владелец предложил 50-процентную скидку тому, кто готов уложиться в недвижимость.

В то же время, если покупатель заплатит полную сумму, владелец обещает расширить границы дворца. Детальнее о скидках для миллионеров – дальше.

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Что известно о предложении

В США продают рукотворный остров с современным дворцом / Фото realtor

Единственный рукотворный остров Тарпон в Палм-Бич является самой дорогой недвижимостью в США. Полная стоимость объекта составляет 210 миллионов долларов.

Однако на этой неделе стало известно, что охотящиеся за частными островами миллионеры могут получить невероятную скидку. Владелец предоставил покупателям выбор: заплатить полную сумму и получить дом 1930-х годов с капитальным ремонтом, расширением и новой пристройкой площадью 1672 квадратных метра, или купить землю "как есть" всего за 125 миллионов долларов.

Попасть на частный остров можно на лодке или мостом / Фото realtor

Остров был построен более 80 лет назад. Впоследствии на нем появился прямоугольный дом, окруженный набережной. Сейчас современный дворец имеет 11 спален и 21 ванную комнату. Если новый владелец решит купить участок по полной стоимости, в новой резиденции прибавится еще 6 спален, 2 бассейна и гараж на 6 автомобилей.

Остров был построен более 80 лет назад / Фото realtor

Впервые участок был продан в 1998 году. Тогда застройщик Тодд Майкл Глейзер купил его по рекордной на то время сумме – 85 миллионов долларов.

В описании отмечается, что попасть на закрытый остров можно только на лодке или мосту, который проходит через соседний остров Эверглейдс.