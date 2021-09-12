На границе с небом: последние тенденции в строительстве небоскребов
Источник:Dezeen
Небоскребы стали символом инноваций в строительстве и человеческого прогресса. Однако даже здесь за крайние несколько лет произошло много изменений и нововведений.
По одной из версий, первый небоскреб появился в Чикаго в 1885 году. Высота здания составляла 42 метра, что равно 10 этажам. С тех пор высота сооружений изменилась до невиданных размеров, принципы и тенденции в строительстве также подверглись трансформации.
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Гонки в небо
За последние несколько лет во всем мире началось ускорение высотного строительства. Архитекторы теперь могут достичь рекордных высот благодаря достижениям в конструкторской инженерии и более сложной инфраструктуре лифтов.
В 2019 году в мире было завершено рекордное количество супертолов, которые имели высоту более 300 метров.
Стеклянные фасады
Полностью стеклянные фасады – это лицо современного небоскреба. Восемь из десяти самых высоких небоскребов в мире, включая Бурдж-Халифа и Шанхайскую башню, "обернуты" большими стеклянными конструкциями.
Смешанное назначение
За последние 20 лет архитекторы переключили свое внимание с проектирования монофункциональных небоскребов на башни смешанного назначения. Здесь часто встречаются коммерция, частные апартаменты, офисы и общедоступные культурные объекты.
"Худые" небоскребы
Количество "худых" небоскребов, которые еще называют башнями-карандашами, также выросла во всем мире. Такие небоскребы, как правило, имеют квартиры, их и строят в городах, где мало земли, доступной для строительства.
Свободные формы
Экспериментируя с шириной небоскребов, архитекторы также бросили вызов традиции прямолинейных небоскребов, выбрав вместо их круглые, искривленные и аморфные формы.
Некоторые из самых необычных примеров можно найти в Китае, где итальянский архитектор Джозеф ди Паскуале спроектировал небоскреб в форме пончика, а студия OMA завершила работу штаб-квартиры видеонаблюдения с угловой петлей.
Связанные башни и небесные мосты
Сочетание небоскребов с высотными небесными мостами еще одна существенная тенденция, расцвела за последние годы.
Небесные мосты – это термин для описания замкнутых сооружений, расположенных по крайней мере на шести этажах над землей, чтобы физически соединить два или более отдельных зданий.
Вертикальные леса
За последнее десятилетие тенденция включения зелени в многоэтажки прижилась в городах по всему миру. Это прекрасно помогает соединить жителей городов с природой. Также тренд способствует популяризации биоразнообразия, улучшению качества воздуха и созданию островов охлаждения.