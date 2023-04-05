Стиль гранж в дизайне интерьера: как объединить простоту и роскошь в одной комнате

Лаконичность и аристократичность могут существовать вместе. Это характерная черта стиля гранж, который не теряет популярности через столетия.

Гранж – это английское слово, переводимое как "грязь". Однако в интерьере это означает легкую халатность. Само направление зародилось во Франции в XIX веке, когда аристократы отдыхали от городской суеты в отдаленных простых имениях.

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Чем особый стиль гранж

Сочетание лаконичности с роскошью отличает этот стиль от классицизма. От последнего гранж имеет лишь некоторые особенности, чтобы придать дому уютную атмосферу. Отделку в комнате этого стиля следует делать из натуральных материалов, таких как:

камень;

кирпич;

дерево;

керамика.

Главный признак гранжа – сочетание современных предметов с антиквариатом, старинными или специально "состаренными" вещами. Также он особенный тем, что при оформлении комнат не нужно соблюдать определенные строгие правила. Все следует делать по своему усмотрению.

Современные элементы сочетаются со старинными / Фото NSDgroup

Палитра цветов

Стиль гранж подразумевает использование естественных цветовых тонов без доминантных темных оттенков. Выбирайте теплые пастельные тона в коричневой, бежевой или серой палитре.

Чтобы подчеркнуть конкретные детали, следует добавить черные, темно-коричневые или темно-серые элементы. Также уместны медные, латунные оттенки, а также розовое золото и другие металлические тона.

Как выбрать мебель

Мебель должна быть комфортной и простой без резких линий. Мягкую мебель лучше покупать не слишком темного цвета. Материал выбирайте практичный, чтобы он быстро не загрязнялся.

В интерьере не должно быть много массивных шкафов. Столы и стулья также ищите оптимального размера, чтобы они контрастировали с грубой отделкой стен.

Не покупайте громоздкую мебель / Фото NSDgroup

Текстиль

Выбирайте натуральный текстиль: шерсть, лен, хлопок – без принтов и узоров. Не завешивайте окна массивными шторами. Солнечные лучи должны легко проникать в помещение.