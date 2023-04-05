Стиль гранж в дизайне интерьера: как объединить простоту и роскошь в одной комнате
Источник:room to do
Лаконичность и аристократичность могут существовать вместе. Это характерная черта стиля гранж, который не теряет популярности через столетия.
Гранж – это английское слово, переводимое как "грязь". Однако в интерьере это означает легкую халатность. Само направление зародилось во Франции в XIX веке, когда аристократы отдыхали от городской суеты в отдаленных простых имениях.
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Чем особый стиль гранж
Сочетание лаконичности с роскошью отличает этот стиль от классицизма. От последнего гранж имеет лишь некоторые особенности, чтобы придать дому уютную атмосферу. Отделку в комнате этого стиля следует делать из натуральных материалов, таких как:
- камень;
- кирпич;
- дерево;
- керамика.
Главный признак гранжа – сочетание современных предметов с антиквариатом, старинными или специально "состаренными" вещами. Также он особенный тем, что при оформлении комнат не нужно соблюдать определенные строгие правила. Все следует делать по своему усмотрению.
Палитра цветов
Стиль гранж подразумевает использование естественных цветовых тонов без доминантных темных оттенков. Выбирайте теплые пастельные тона в коричневой, бежевой или серой палитре.
Чтобы подчеркнуть конкретные детали, следует добавить черные, темно-коричневые или темно-серые элементы. Также уместны медные, латунные оттенки, а также розовое золото и другие металлические тона.
Как выбрать мебель
Мебель должна быть комфортной и простой без резких линий. Мягкую мебель лучше покупать не слишком темного цвета. Материал выбирайте практичный, чтобы он быстро не загрязнялся.
В интерьере не должно быть много массивных шкафов. Столы и стулья также ищите оптимального размера, чтобы они контрастировали с грубой отделкой стен.
Текстиль
Выбирайте натуральный текстиль: шерсть, лен, хлопок – без принтов и узоров. Не завешивайте окна массивными шторами. Солнечные лучи должны легко проникать в помещение.