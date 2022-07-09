Имя подсанкционной россиянки полиция Берлина не называет. В налоговой также решили не разглашать, где расположена недвижимость.

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Россияне больше не смогут получать доход от своих активов

Нотариус, сопровождавший соглашения россиянки, сообщил банку и финансовым органом, что ввиду санкций его клиентка больше не может получать доход от своих активов. В результате на сделки с ее участием был наложен запрет.



Сейчас в списках санкций Германии и ЕС находится 1 158 физических лиц, а также 98 предприятий, связанных с Россией.

Как пишут СМИ, с 2004 – 2021 года граждане России приобрели недвижимость только в Берлине на 546 миллионов евро. Среди них и российские олигархи – например, Аркадий Ротенберг и его дочь Лилия, владеющие в немецкой столице недвижимостью класса "люкс" стоимостью в несколько миллионов евро.

В настоящее время европейские власти начинают более тщательно присматриваться к российским покупателям и продавцам недвижимости. Поэтому для большинства из них становится труднее распоряжаться недвижимостью в Европе.

Германия активно замораживает российские активы: