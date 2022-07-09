Имя подсанкционной россиянки полиция Берлина не называет. В налоговой также решили не разглашать, где расположена недвижимость.
Читайте также Как оформить покупку недвижимости в период военного положения: советы эксперта
Россияне больше не смогут получать доход от своих активов
Нотариус, сопровождавший соглашения россиянки, сообщил банку и финансовым органом, что ввиду санкций его клиентка больше не может получать доход от своих активов. В результате на сделки с ее участием был наложен запрет.
Сейчас в списках санкций Германии и ЕС находится 1 158 физических лиц, а также 98 предприятий, связанных с Россией.
Как пишут СМИ, с 2004 – 2021 года граждане России приобрели недвижимость только в Берлине на 546 миллионов евро. Среди них и российские олигархи – например, Аркадий Ротенберг и его дочь Лилия, владеющие в немецкой столице недвижимостью класса "люкс" стоимостью в несколько миллионов евро.
В настоящее время европейские власти начинают более тщательно присматриваться к российским покупателям и продавцам недвижимости. Поэтому для большинства из них становится труднее распоряжаться недвижимостью в Европе.
Германия активно замораживает российские активы:
- Как ранее рассказал министр финансов страны Кристиан Линднер, в настоящее время Германия заморозила российские активы на сумму 4,48 миллиарда евро.
- Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что страна создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение, в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России.
- В то же время Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины.