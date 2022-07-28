Мощный выход на рынок: премиум-офисы от украинского стартапа Remo уже в Мексике

Украинский стартап Remo (Noffice), специализирующийся на создании премиум-офисов, быстро ворвался на международный рынок. На этот раз разработчики установили частные конструкции для работы в отеле Sensira Resort & SPA в Канкуне (Мексика).

Об этом рассказал один из основных инвесторов стартапа – Андрей Федорив. По его словам, вскоре аналогичное решение для отдаленной работы появится и в других лучших отелях мира.

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Remo: преимущества офисов от украинских стартаперов

Разработчики создают комфортабельные рабочие кабинеты для удаленных сотрудников. Каждый из них – частный. Однако, в отличие от стандартных офисов, их будут размещать не среди бетонной застройки, а на локациях, где работник будет максимально эффективным, в частности, – солнечных курортах. Как подчеркивает Федоров, это улучшает концентрацию внимания.



Интерьер офисов / Фото фейсбук Андрея Федорива

Также пользователям предлагают мобильное приложение, которое поможет самостоятельно решать, в какой части мира жить и работать.

Теперь не нужно будет бегать вокруг бассейна в поисках вайфай, или извиняться за детей во время важного звонка,

– прокомментировал преимущества офиса Федорив.



Интерьер офисов / Фото фейсбук Андрея Федорива

Несмотря на компактную площадь, каждый офис содержит все необходимое для работы: стол с регулируемой высотой, офисное кресло, мягкое кресло, журнальный столик, холодильник, террасу, гардероб, диван, стол переговоров.

Как выглядит частный офис от Remo: смотрите видео

Существует 2 способа оплатить соответствующий офис:

первый – подписка через соответствующий сайт на все время пребывания в отеле;

второй – суточный доступ за 50 долларов.