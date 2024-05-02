Решением Харьковского городского совета предприниматели освобождены от уплаты налогов на период с 1 апреля по 30 июня 2024 года. Ставка земельного налога на их участки будет составлять 0% от их нормативной денежной оценки.

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Харьков освобождает предпринимателей от уплаты налогов

Также в этот период будет действовать нулевая ставка налога за недвижимое имущество (если это не земельный участок, находящийся в собственности юридических лиц). Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы предоставят стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.

При условии поступления дополнительной дотации из государственного бюджета в бюджет Харьковской городской территориальной громады льготы будут продлены на каждые три последующих месяца,

– говорится в сообщении.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 миллиарда из городского бюджета. Компенсировать потери местные власти планируют за счет государственных дотаций.

"Отменой налога на землю и недвижимость мы поможем нашему бизнесу, который, несмотря на сложные условия военного времени, работает в Харькове. У нас есть определенная договоренность с правительством, и при условии дотации от государства мы сможем пролонгировать предоставленные льготы. Таким образом будем балансировать", – объяснил Терехов.

Как восстановить утраченные документы на жилье: советы юристов

Документы на недвижимость подтверждают ваше право собственности, поэтому их надо обязательно восстановить в случае потери. Самый легкий способ это сделать – попросить дубликаты у того нотариуса, где вы получали оригиналы.

Также за помощью можно обратиться в ЦНАП, где выдают дубликаты свидетельства о приватизации недвижимого имущества.