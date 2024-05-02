Рішенням Харківської міської ради підприємці звільнені від сплати податків на період з 1 квітня по 30 червня 2024 року. Ставка земельного податку на їхні ділянки складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Зверніть увагу З'явився рейтинг найкращих забудовників Києва: КН РІЕЛ увійшла до трійки лідерів

Харків звільняє підприємців від сплати податків

Також у цей період діятиме нульова ставка податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, що є у власності юридичних осіб). Окрім того, платникам єдиного податку четвертої групи нададуть стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

За умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці,

– мовиться в повідомленні.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 мільярда з міського бюджету. Компенсувати втрати місцева влада планує коштом державних дотацій.

"Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати", – пояснив Терехов.

Як відновити втрачені документи на житло: поради юристів

Документи на нерухомість підтверджують ваше право власності, тому їх треба обов'язково відновити в разі втрати. Найлегший спосіб це зробити – попросити дублікати в того нотаріуса, де ви отримували оригінали.

Також за допомогою можна звернутися в ЦНАП, де видають дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна.