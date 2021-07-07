В Херсоне за несколько часов построили церковь: из чего и как она выглядит

В Херсоне за несколько часов возвели храм Воскресения Христова. Здание построили по современной технологии.

Для этого был использован специальный пенопласт. Как выглядит храм – смотрите далее.

Важно Как прописаться в новостройке в Украине: полезные факты, которые следует знать

Как появился храм Воскресения Христова

В первую очередь для установки сооружения подготовили основу. После этого в течение дня была смонтирована конструкция.

Приятно было видеть прохожих, для которых в основном было приятной неожиданностью увидеть очертания нового храма, который "эффектно" вырос за несколько часов,

– пояснили в Херсонской епархии ПЦУ.

Люди были поражены и интересовались, как удалось так быстро установить церковь.

Храм "вырос" за несколько часов / Фото из фейсбука Херсонской епархии ПЦУ

Интересно В Дании построили самый высокий в мире замок из песка: впечатляющие фото и видео

Дело в том, что храм строится по новой для нас современной технологии, из специального пенопласта, который потом будет укреплен и покрыт твердой цементной оболочкой. Учитывая это обстоятельство, можно в технологическом плане считать его для епархии пилотным проектом,

– отмечается в сообщении.

Если технология себя оправдает, подобные сооружения могут появиться и в других местах. Этот вариант является бюджетным и строится исключительно на пожертвования людей.

Как выглядит церковь / Фото из фейсбука Херсонской епархии ПЦУ: