Если вам нужен дом с хорошим двором и бассейном, расположенный в 300 метрах от пляжа, то это он. Недвижимость продается по цене в пределах 4,2 – 4,4 миллиона долларов США.

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Хороший дом, который так и приглашает отдыхать

"Мы только что завершили строительство бассейна и домика у бассейна", – рассказал нынешний владелец, продающий дом. Его семья также обустроила тренажерный зал, сауну и раздевалку с душем на месте гаража.

Дом вмещает прачечную, две ванные комнаты и четыре спальни с гардеробом. Планировка – открытая. Общая площадь жилья составляет 1944 квадратных метров.

Светлый и современный интерьер / Фото Realestate

Также здесь есть комната для детей, домашний кинотеатр или формальная гостиная с камином и французской дверью, выходящей на крытую беседку.

Агент по недвижимости Мишель Скоглунд говорит, что дом расположен в "эксклюзивном месте". Трудно найти недвижимость поблизости, которая была бы близка к пляжу, да еще и с собственным бассейном.



Бассейн с зоной отдыха / Фото Realestate