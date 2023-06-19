Якщо вам потрібен будинок з гарним подвірʼям і басейном, розташований за 300 метрів до пляжу, то це він. Нерухомість продають за ціною в межах 4,2 – 4,4 мільйона доларів США.

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Гарний будинок, який так і запрошує відпочивати

"Ми щойно завершили будівництво басейну та будиночка біля басейну", – розповів теперішній власник, який продає дім. Його сім’я також облаштувала тренажерний зал, сауну та роздягальню з душем на місці гаража.

Будинок вміщує пральню, дві ванні кімнати та чотири спальні з гардеробом. Планування – відкрите. Загальна площа житла становить 1944 квадратних метрів.

Світлий та сучасний інтер'єр / Фото Realestate

Також тут є кімната для дітей, домашній кінотеатр або формальна вітальня з каміном і французькими дверима, що виходять на криту альтанку.

Агентка з нерухомості Мішель Скоглунд каже, що будинок розташований в "ексклюзивному місці". Важко знайти нерухомість поблизу, яка була б так близько до пляжу, та ще й з власним басейном.



Басейн з відпочинковою зоною / Фото Realestate