Организовать хранение на кухне можно по-разному. Интересные идеи и способы назвала дизайнер интерьера Юлия Логачева.
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Удобная кухня – половина успеха в быстром приготовлении пищи. Супер-удобной и вместительной кухню делает продуманное хранение,
– отметила Логачева.
Как организовать хранение на кухне
- Шкафы до потолка. Наверх кладем те предметы и вещи, которыми редко пользуемся.
- Мебель со встроенными ящиками и полками. К этому пункту относятся: стол с выдвижными ящиками под столешницей, скамья с встроенными ящиками, барная стойка с полками.
- Волшебный уголок. Пространство в углу кухни можно использовать под выдвижные стойки и ящики.
- Шкаф над холодильником. Это место также можно использовать по максимуму.
- Выдвижные ящики и системы, по словам дизайнера интерьера, удобнее, чем шкафы с распашными дверцами. Кроме того, в них легче организовать хранение.
- Квадратные или прямоугольные контейнеры для хранения. Этот вариант более вместительный, чем круглые банки и лотки.
- Вместительная кладовая в углу.
Даже небольшая кладовая в углу кухни поможет поддерживать порядок / Фото pinterest
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- Выдвижные ящики в цоколе помогут удобно хранить вино и крышки от кастрюль.
- Мелкая бытовая техника за дверцами.
- Торец холодильника, место между холодильником и стеной можно использовать под мини-кладовку. В ней хранят специи, масла, соусы, бакалею.
- Выдвижные столешницы позволяют в нужный момент увеличить рабочую поверхность.
- Разделители для вещей и продуктов используются для ящиков.
- Организуем пространство под раковиной.
Используем выдвижные мусорные ведра, штангу для хранения пульверизаторов, спреев, небольшие этажерки с полками и выдвижными ящиками,
– рассказала Юлия Логачева.
- Храним вещи в горизонтальном положении поверх друг друга, а в вертикальном – друг за другом. Такой метод позволит легко достать необходимое, не нарушая порядка.