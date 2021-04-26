Организовать хранение на кухне можно по-разному. Интересные идеи и способы назвала дизайнер интерьера Юлия Логачева.

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Удобная кухня – половина успеха в быстром приготовлении пищи. Супер-удобной и вместительной кухню делает продуманное хранение,
– отметила Логачева.

Как организовать хранение на кухне

  1. Шкафы до потолка. Наверх кладем те предметы и вещи, которыми редко пользуемся.
  2. Мебель со встроенными ящиками и полками. К этому пункту относятся: стол с выдвижными ящиками под столешницей, скамья с встроенными ящиками, барная стойка с полками.
  3. Волшебный уголок. Пространство в углу кухни можно использовать под выдвижные стойки и ящики.
  4. Шкаф над холодильником. Это место также можно использовать по максимуму. 
  5. Выдвижные ящики и системы, по словам дизайнера интерьера, удобнее, чем шкафы с распашными дверцами. Кроме того, в них легче организовать хранение.
  6. Квадратные или прямоугольные контейнеры для хранения. Этот вариант более вместительный, чем круглые банки и лотки.
  7. Вместительная кладовая в углу.

Даже небольшая кладовая в углу кухни поможет поддерживать порядок / Фото pinterest

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  1. Выдвижные ящики в цоколе помогут удобно хранить вино и крышки от кастрюль.
  2. Мелкая бытовая техника за дверцами.
  3. Торец холодильника, место между холодильником и стеной можно использовать под мини-кладовку. В ней хранят специи, масла, соусы, бакалею.
  4. Выдвижные столешницы позволяют в нужный момент увеличить рабочую поверхность.
  5. Разделители для вещей и продуктов используются для ящиков.
  6. Организуем пространство под раковиной.

Используем выдвижные мусорные ведра, штангу для хранения пульверизаторов, спреев, небольшие этажерки с полками и выдвижными ящиками,
– рассказала Юлия Логачева.

  1. Храним вещи в горизонтальном положении поверх друг друга, а в вертикальном – друг за другом. Такой метод позволит легко достать необходимое, не нарушая порядка.

 