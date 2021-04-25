Выбор зависит от личных предпочтений и бюджета. 5 разных решений для кухни без ручек назвала дизайнер интерьера Alexandra Crystal.

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Какие решения подойдут для кухни без ручек

1. Профильные ручки Gola.

По словам дизайнера интерьера, это гарнитур со встроенными в каркас профилями Gola, где роль ручек играют края самих фасадов. Под профили Gola, которые могут быть алюминиевыми или пластиковыми, делают специальные "выпилы" в каркасах кухонь. При этом навесные шкафы необязательно оснащать профилями – можно просто сделать фасады длиннее корпусов.

2. Интегрированные профильные ручки (торцевые врезные).

Интегрированные профильные ручки типа UKW или С похожи на профили Gola, но в отличие от них врезаются непосредственно в верхние торцы фасадов, а не в каркас. Визуальная разница состоит лишь в том, что фасады с врезными ручками имеют тонкую кромку по верхнему краю и вертикальные швы между соседними шкафами,

– уточнила дизайнер интерьера.

Длина ручек составляет от 3 до 4 метров. Их режут под индивидуальные размеры.

3. Фасады без ручек с механизмом Push-to-Open​.

Для того чтобы открыть фасад, достаточно нажать него. Это просто, удобно и практично. Также механизм Push-to-Open комбинируется с любыми фасадами: и с подъемниками, и с обычными петлями, и с направляющими. Чаще всего выбирают механизмы одного из двух производителей: Hettich или Blum.

Чаще всего выбирают ручки от Hettich или Blum / Фото web.hettich

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4. Фрезерованные ручки

Фрезерованные ручки делают на торцах в виде U-образных углублений по всей ширине дверцы или в виде небольших выемок.

Фрезерованные ручки вырезаны на торцах / Фото comfortgroup

5. Кухня с ручками-невидимками.

Еще один вариант – ручки в тон фасадов кухни. Они практически незаметны, однако шкафы и ящики удобно открывать. Могут быть изготовлены из пластика, алюминия, дерева или стали. При проектировании кухни нужно заказать покраску ручек.