В Киеве откроют временное художественное пространство MOT: цель проекта

В Киеве откроют временное культурное пространство Module of Temporality ("Модуль временности") – благотворительный проект, собирающий средства на восстановление культурных памятников.

МОТ – это временное культурное пространство в Киеве от don't Take Fake, которое создается вместе с международной командой. Его цель – показать миру, что даже во время войны и постоянных угроз украинцы не только переосмысливают свое прошлое, борются за настоящее, но и думают о культурном будущем страны.

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Что известно о культурном пространстве и будущих экспозициях

Как рассказали авторы художественного пространства, замысел сформировался летом 2022 года. Команда решила, что даже в условиях войны следует работать над развитием мировой культуры в Украине. С тех пор им удалось собрать более 100 человек – архитекторов, инженеров, дизайнеров, художников, технических специалистов, работающих над подготовкой к запуску пространства.

Название пространства Module of Temporality ("Модуль временности") – это попытка зафиксировать текучесть жизни и времени в искусстве, показать их неопределенность и одновременно поддержать желание продолжать – жить, создавать, бороться.

"Временно оккупированные регионы, временно разделенные семьи, статус временной защиты и, наконец, временная война. Временность всего вокруг дает нам толчок к движению. Ведь любая временность имеет свое завершение, а за ним – новый вектор для действий. Это осознание помогает нам оставаться. верными себе и упорно идти к целям, поднимая планку только выше – несмотря на войну, мы стремимся вдохновлять и сохранять ощущение жизни, чтобы завершить нынешнюю временность как можно быстрее", – рассказывает команда в инстаграме.

Основой пространства станет экспозиция, созданная специально для этого проекта. На двух этажах представят работы 25 художников из разных континентов. Среди них – полотна, скульптуры, инсталляции и аудиовизуальные работы. Экспозицию МОТ сформировал Фабрис Бусто, французский куратор, арт-критик, а также редакционный директор и главный редактор журнала Beaux Arts, работающий в Париже последние 25 лет.

В течение трех месяцев в МОТ также пройдет серия кинопоказов и лекций. А кроме выставки, команда готовит коллаборации с украинскими брендами и художниками.

Как выглядит пространство

Модуль временности – это 27 модулей-контейнеров, которые образуют оупен-спейс и отдельные залы внутри, а также несколько террас. Основной материал – металл в разных его вариациях. В частности, в интерьере и мебели использована листовая сталь из мариупольских "Азовстали" и ММК имени Ильича.

Общая площадь конструкции – 417 квадратных метров. Внутри сбалансированы чувства открытого пространства и определенного давления из-за высоты потолка, что в части помещений не превышает 2,3 метра. Это должно стать напоминанием о дискомфорте, который испытывают люди, находясь в укрытиях.

Все контейнеры полностью утеплены и оснащены автономными системами освещения и отопления, водоотводом, вентиляцией. Это позволяет использовать его при любых погодных условиях.

Хотя внутри это полноценное здание, его можно разобрать и собрать на новом месте менее чем за 10 дней.

– объясняют на странице проекта.

Архитектурная концепция и интерьер МОТ разработаны командой balbek bureau. Чтобы использовать пространство полностью, пришлось разработать индивидуальные решения почти для каждого квадратного метра. Объект оказался уникальным: в собранном виде он работает как автономная конструкция, а в разобранном – пригоден для многократного перемещения.

"Модуль временности" будет работать с февраля по конец апреля. Параллельно с офлайн-пространством МОТ люди со всего мира смогут посетить его точную копию в метавселенной.