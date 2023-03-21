Когда за дело берутся любители: худшие дизайнерские решения всех времен

Если вы до сих пор думаете, что экономить на дизайнере – это хорошая идея, торопим вас убедить в обратном.
Эти храбрецы решили воплотить свои оригинальные идеи, не имея ни одного профессионального опыта. Что из этого вышло, смотрите дальше.
Интересно Потеряны во времени: 10 уникальных построек, которые чудом удалось найти
Дизайнерские решения, которые вы точно не захотите повторить
Ванна, собравшая все возможные стили и идеи, оказалась не таким уж успешным проектом
Фото Boredpanda
Любви много не бывает… Или бывает?
Фото Boredpanda
Дизайн, от которого кружится голова
Фото Boredpanda
Если простора мало, можно сделать квартиру-студию, но не такую
Фото Boredpanda
Ощутим ну очень авторский стиль дизайнера
Фото Boredpanda
С планировкой возникли некоторые проблемы, поэтому туалет пришлось делать прямо посреди лестничной площадки.
Фото Boredpanda
Владельцы этого дома настоящие ценители праздничных декораций
Фото Boredpanda
Анималистический принт выглядит устаревшим не только на лосинах
Фото Boredpanda
Спускаться по такой лестнице наверняка "очень удобно"
Фото Boredpanda
Кухня, на которой нужно еще поймать равновесие
Фото Boredpanda
Не слишком удачный способ повторного использования старых джинсов
Фото Boredpanda
Колорблокинг перешел все приемлемые границы и оказался на этой кухне
Фото Boredpanda
Комната настоящей ценительницы фарфора и безумия
Фото Boredpanda
Расслабиться в таких четырех стенах будет еще тем испытанием
Фото Boredpanda
Этот дизайнер любит экспериментировать не только с цветами, но и с принтами
Фото Boredpanda