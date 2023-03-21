Когда за дело берутся любители: худшие дизайнерские решения всех времен

21 марта 2023, 22:37
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Источник:

Boredpanda

Если вы до сих пор думаете, что экономить на дизайнере – это хорошая идея, торопим вас убедить в обратном.

Эти храбрецы решили воплотить свои оригинальные идеи, не имея ни одного профессионального опыта. Что из этого вышло, смотрите дальше.

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Автор: Ірина Бенцак