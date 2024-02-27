37-річна Ліззі Вільямс та її 40-річний чоловік Філ придбали будинок у червні 2014 року. За словами господарів, це був "найгірший будинок на вулиці", бо останні чотири роки там ніхто не жив, у стелі з'явились діри, а туалет на першому поверсі був вкритий цвіллю.

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9 років важких робіт – і тепер будинок оцінюють вдвічі дорожче

Протягом дев’яти років подружжя ремонтувало будівлю, виконавши значну частину робіт своїми руками. Чоловік з дружиною підрахували, що оновлення сантехніки та електропроводки без залучення професійних майстрів дозволило заощадити близько 200 тисяч фунтів стерлінгів.



Ремонт самотужки виявився дуже бюджетним варіантом / Фото SWNS

Окрім того, у будинку замінили дах, встановили нову кухню, облаштували басейн на задньому дворі й навіть звели додаткову прибудову. За словами пари, на капітальний ремонт вони витратили близько 150 тисяч фунтів. Частина цієї суми – це власні заощадження, а частину – покрили позики.

Це вже зовсім не той будинок, який ми купували. Довелось прокласти нові комунікації, організувати простір довкола, який раніше не використовувався. Тепер, заходячи на кухню, ви б її не впізнали!

– каже Ліззі.



Будинок після ремонту / Фото SWNS

І хоч оновлювати житло самотужки було дуже складно, подружжя зробило багато оригінальних "фішок" інтер'єру. Наприклад, у душовій стоять лавки, а у ванній кімнаті є телевізор. Якщо ремонтом займалися б майстри, навряд чи подружжя просило б їх про такі забаганки, адже бюджет був обмежений.



Інтер'єр спальні / Фото SWNS

"Філ покладався на друзів і родину, щоб вони підказували нам, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ми вклали своє серце й душу в цей будинок, а той факт, що багато ремонтних робіт довелось виконати власноруч, робить його по-справжньому особливим", – поділилася жінка.

Після завершення ремонту вартість будинку подружжя назвали вдвічі більшою, ніж вона була "до".