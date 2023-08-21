Лучшие цветовые сочетания для спальни: 5 любимых комбинаций дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Каждый цвет вызывает определенные эмоции и воспоминания, которые в сочетании с симпатиями создают лучшие комбинации для дизайна. Эксперты назвали свои любимые цветовые сочетания, которые все используют с удовольствием.
Будьте уверены, что эти цветовые комбинации вас удивят. Некоторые тона вы даже не догадались соединить между собой, хотя их симбиоз очень удачен.
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Американский специалист по краскам Алекс Кирби говорит, что в цветовых комбинациях следует сначала учитывать правильное соотношение: "60 – 70% приходится на главный цвет, 20 – 30% выделяют на вспомогательный цвет, далее – от 10 до 15% на третий дополнительный цвет и, наконец, 5 – 10% на акценты".