Лучшие цветовые сочетания для спальни: 5 любимых комбинаций дизайнеров

Каждый цвет вызывает определенные эмоции и воспоминания, которые в сочетании с симпатиями создают лучшие комбинации для дизайна. Эксперты назвали свои любимые цветовые сочетания, которые все используют с удовольствием.

Будьте уверены, что эти цветовые комбинации вас удивят. Некоторые тона вы даже не догадались соединить между собой, хотя их симбиоз очень удачен.

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Американский специалист по краскам Алекс Кирби говорит, что в цветовых комбинациях следует сначала учитывать правильное соотношение: "60 – 70% приходится на главный цвет, 20 – 30% выделяют на вспомогательный цвет, далее – от 10 до 15% на третий дополнительный цвет и, наконец, 5 – 10% на акценты".

Синий и нейтральный серый

Серая спальня с голубым акцентом / Фото Farrow & Ball

Желтый и синий как имитация солнца с морем

Желтая спальня с синими декоративными элементами / Фото Albion Nord

Голубой с красным или оранжевым.

Насыщенный голубой с красными и оранжевыми акцентами / Фото Paint & Paper Library

Бледно-розовый, темно-розовый и серый

Розовая спальня с изголовьем из зеленого бархата / Фото Irene Gunter

Голубой и канаречно-желтый

Традиционная спальня с сине-желтым постельным бельем / Фото Salvesen Graham